Danse, Mayotte, rétro, gastronomie et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 24 juin 2023 : - Concours européen de danse contemporaine : quatre Réunionnais vont représenter la France - Mayotte : Gérald Darmanin en visite à pour un premier bilan de Wuambushu - Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Fruits et légumes, refus d'obtempérer, oranges, coups de feu et Mayotte - Le Japon joue la carte végétarienne et végane pour séduire plus de touristes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Possible petit palto blanc sur le piton des Neiges

Ils sont quatre : Juliette, Diane, Charlotte et Philéas. Tous les quatre viennent de l'école de danse Ballet Studio à Saint-Leu. Sélectionnés pour leur talent, ils vont représenter La Réunion et la France lors du concours européen de danse à Tarragone en Espagne. Un concours qui aura lieu du 3 au 5 novembre 2023. Mais alors que l'échéance est encore loin, nos jeunes champions poursuivent leurs entraînements pour rester au top niveau.

Ce samedi 24 juin 2023, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer se rend à Mayotte pour une visite officielle de deux jours. Deux jours pour faire un premier bilan de l'opération Wuambushu démarré fin avril dans l'île aux Parfums. Ce séjour a lieu alors que l'opération peine à atteindre les objectifs ixés par le ministère. Deux destructions de bidonvilles et quelques centaines d'expulsions ont été réalisées alors que des déconstructions massives d'habitats insalubres et des milliers de reconduites aux frontières avaient été promises à grand renfort de propagande d'Etat (Photo www.imazpress.com)



Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023 :

• Lundi 19 juin - Tomates, mangues, fruits de la passion… les fruits et légumes n'ont plus de saison

• Mardi 20 juin - Les refus d'obtempérer augmentent, les tirs des forces de l'ordre aussi

• Mercredi 21 juin - Oranges : au delà de la polémique, l'amertume des producteurs péi face à l'importation

• Jeudi 22 juin - Saint-Denis : la police ouvre le feu sur un homme armé de tournevis

• Vendredi 23 juin - Darmanin à Mayotte pour constater le maigre bilan de l'opération Wuambushu



La cuisine japonaise est réputée dans le monde entier, mais la plupart des restaurateurs de l'archipel négligent encore un segment de clientèle de plus en plus important: les végétariens et les végans.



De samedi 24 juin 2023, Matante Rosina n'oublie pas son parapluie et met son pantalon et son palto en prévision du temps qui va certainement être très humide aujourd'hui. Mais le fait le plus marquant du jour est qu'il est possible que le piton des Neiges se couvre d'un petit palto blanc grâce aux quelques flocons qui pourraient tomber. Matante Rosina vous prévient, il va faire plus froid que d'habitude, alors vous aussi, n'oubliez pas votre palto.