Prix, Angers, volcan, 14 juillet et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 13 juillet 2023 : - Volailles, huile, pâtes : nous sommes le 13 juillet…. et pourtant, les prix n'ont pas baissé - Angers : le fugitif réunionnais arrêté il y a une semaine mis en examen pour deux meurtres - La lave se déplace toujours en sous-sol, la coulée toujours figée à 1,8 km de la route - Fête nationale : les festivités du 14 juillet dans les communes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil radieux

Volailles, huile, pâtes : nous sommes le 13 juillet…. et pourtant, les prix n'ont pas baissé

Souvenez-vous, le 9 juin 2023, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie l'avait promis, il y aura une baisse des prix sur des centaines de produits dès juillet. Un mois après cette annonce – attendu de tous – face à une inflation qui à La Réunion a pris 1,6% en un mois en mai et 8,4% sur les 14 derniers mois, où en est-on ? Vraisemblablement, toujours au même point… Ce constat arrive alors que selon les chiffres publiés ce mardi, les prix des produits alimentaire à La Réunion sont jusqu’à 37 % plus cher que dans l'Hexagone.

Angers : le fugitif réunionnais arrêté il y a une semaine mis en examen pour deux meurtres

Le procureur d'Angers a annoncé ce mercredi que le fugitif arrêté la semaine dernière près d'Angers après plusieurs semaines de cavale a été mis en examen pour deux meurtres. Stéphane I.- Réunionnais âgé de 42 ans - est accusé d’avoir tué une femme à Angers, puis un septuagénaire en Mayenne. Le détenu en cavale arrêté près le 4 juillet a été mis en examen pour double meurtre en récidive et placé sous mandat de dépôt.



La lave se déplace toujours en sous-sol, la coulée toujours figée à 1,8 km de la route

Douzième d'éruption au Piton de la Fournaise ce jeudi 13 juillet 2023. Ce mercredi après-midi, le front de coulée se situait toujours à 1,8 km de la RN2 "L’écoulement de la lave s'effectue maintenant en partie en tunnel de lave à proximité immédiate du cône en cours d’édification, même si des coulées restent toujours visibles. Au cours des dernières 24 heures, la partie sommitale du cône éruptif s’est partiellement et progressivement refermée" relève l'observatoire.



Fête nationale : les festivités du 14 juillet dans les communes

Ces mercredi 13 juillet et ce jeudi 14 juillet 2023, La Réunion célèbre la fête nationale. Pour l'occasion, dépôts de gerbes, défilés, feu d'artifice et festivités sont organisés aux quatre coins de l'île... Découvrez le programme.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil radieux

Ce jeudi 13 juillet 2023, Matante Rosina est contente ! demain, c'est un jour férié, elle va pouvoir recevoir toute sa famille pour partager un bon repas. Elle profite du beau temps d'aujourd'hui pour nettoyer sa case partout. Même si quelques petites pluies apparaissent sur le nord et l'est, ce ne sera que bref et cela permettra d'adoucir les températures qui sont légèrement remontées ce jour.