Corail, dépression, changements, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 1er février 2025 : - Récif corallien : bouturer pour donner une seconde chance aux coraux - La dépression tropicale devrait passer à plus de 250km au nord de l'île - Electricité, tabac, livret A, aide aux étudiants… Ce qui change en février 2025 - Kiprix, Jean-Hugues Ratenon, insécurité, préfet et accident - La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, nuages l’après-midi (Photo www.imazpress.com)

Récif corallien : bouturer pour donner une seconde chance aux coraux

Des élèves de 6ème du collège Henri Matisse de Saint-Pierre ont récemment participé à une initiation au bouturage corallien dans le bassin pirogue à l’Étang-Salé. C'est l’association Corécif qui donne vie à cette action de dernier recours. Une méthode accessible à tous pour redonner vie aux récifs, mais qui ne doit cependant pas occulter l’urgence de leur préservation.

La dépression tropicale devrait passer à plus de 250km au nord de l'île

À 4h20 ce samedi 1er février, une dépression tropicale se trouvait à 935 km à l'est - nord - est de La Réunion. Elle se déplace à 19 km/h le long d'une trajectoire ouest-nord-ouest. "Un changement de temps est attendu dimanche alors que le système devrait passer à plus de 250 km au nord en fin de journée ou nuit suivante. Cela se traduira par un renforcement des vents sur les régions nord et sud principalement ainsi qu'un temps humide et pluvieux sur les régions est et sud-est dimanche et lundi", annonce météo-France.

Plusieurs changements vont être appliqués en France, à partir du samedi 1er février 2025. Des hausses de tarifs concernant le gaz ou le tabac sont prévues, mais aussi une baisse des factures d’électricité.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2025 : • Lundi 27 janvier - Kiprix arrive à La Réunion : un outil pour comparer et dénoncer les écarts de prix avec l'Hexagone • Mardi 28 janvier - Jean-Hugues Ratenon devant le tribunal de Saint-Denis pour conduite en état d'ivresse • Mercredi 29 janvier - Cellule anti-bandes, contrôle des allocations familiales et expulsions pour lutter contre l'insécurité • Jeudi 30 janvier - Plan contre la délinquance : tout répressif, zéro social - vendredi 31 janvier - Route du littoral : un automobiliste tué dans un accident

Matante Rosina l'a vu au fond de sa tasse de café ce samedi 1er février 2025 : le matin sera bien ensoleillé, mais l’après-midi, les nuages vont s’inviter dans les Hauts ! Les averses seront moins fortes qu’hier. Sur la côte, le soleil reste fidèle, surtout à l’ouest.