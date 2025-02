Assurance, airbags, Jean Castex, seniors et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 14 février 2025 : - Assurance habitation : à La Réunion près d'un logement sur trois n'est pas assuré - Airbags Takata défectueux : le calvaire d'Élisa Ramaye, 28 ans, défigurée par une explosion - L'ancien Premier ministre Jean Castex en garde à vue dans une enquête pour détournements de fonds - Saint-Denis : les inscriptions sont ouvertes pour le Plan senior en action - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pour la Saint-Valentin, un coup de foudre n'est pas à exclure (Photo www.imazpress.com)

Assurance habitation : à La Réunion près d'un logement sur trois n'est pas assuré

Après le passage du cyclone destructeur Chido à Mayotte, le ministre de l'intérieur expliquait que 90% de la population vivant à Mayotte n'était pas assurée pour leurs habitations. À La Réunion, également fortement exposé aux aléas climatiques, la question de l’assurance habitation est tout aussi cruciale. Pourtant, une partie des logements demeure encore non assurée, dans un contexte de dérèglement climatique où se pose la question même de l'assurabilité dans les territoires ultramarins.

Airbags Takata défectueux : le calvaire d'Élisa Ramaye, 28 ans, défigurée par une explosion

Elisa Ramaye, 28 ans, a vu sa dernière heure arriver le 10 décembre 2019. Âgée de 23 ans à l'époque des faits, elle est victime d'un accident à bord de son véhicule, une C3, à Saint-Pierre. L'airbag de sa voiture se déclenche mais suite à un défaut technique, cet élément de sécurité explose. Elisa Ramaye se retrouve entre la vie et la mort et se réveille, le visage défiguré. Ce dispositif de sécurité, censé la protéger, a failli la tuer. Elle témoigne pour Imaz Press.

L'ancien Premier ministre Jean Castex en garde à vue dans une enquête pour détournements de fonds

L'ancien Premier ministre Jean Castex a été placé en garde à vue jeudi à Montpellier, puis relâché à l'issue de son audition, dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales.

Saint-Denis : les inscriptions sont ouvertes pour le Plan senior en action

À Saint-Denis, le Plan senior en action (PSA) est devenu un incontournable, offrant au plus de 55 ans une gamme de 58 activités variées et accessibles, pour cinq euros. Cette année, l'initiative se renforce avec de nouvelles propositions, un budget ambitieux d'un demi million d'euros et une inscription en ligne afin de simplifier la démarche. Les inscriptions ont commencé ce jeudi 13 février 2025. Nous sommes allés à la rencontre des ces gramounes action.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pour la Saint-Valentin, un coup de foudre n'est pas à exclure

Matante Rosina se réveille avec de l'amour plein les yeux en cette Saint-Valentin et sous les rayons du soleil. Mais rapidement l'histoire sans nuages pourrait virer à l'orage avec des averses localement modérées entre la région de Sainte-Rose ou le Port.