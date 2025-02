Airbags, vigilance, rétro, stérilisation et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 15 février 2025 : - Airbags Takata : 35.000 véhicules dangereux, et (toujours) peu de solutions - L'île en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de midi - Rétro - Airbags, tuée à 2 ans et demi, larves, calendrier scolaire et assurance habitation - En République tchèque, la réparation difficile des stérilisations illégales - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi sous la pluie et les orages (Photo www.imazpress.com)

Airbags Takata : 35.000 véhicules dangereux, et (toujours) peu de solutions

Une nouvelle réunion s'est tenue ce vendredi 14 février 2025 autour des airbags défectueux Takata. Alors qu'une campagne XXL d'information va débuter à La Réunion, les automobilistes concernés n'ont que peu d'alternatives en attendant de trouver une place chez le garagiste.

L'île en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de midi

Dans leur dernier bulletin de suivi, les services de météo-France annoncent que toute l'île va passer en vigilance jaune fortes pluies et orages à partir de 12h. La vigilance devrait durer jusqu'à 19h. Il n'y a pas d'autres vigilance en cours.

Rétro - Airbags, tuée à 2 ans et demi, larves, calendrier scolaire et assurance habitation

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 au vendredi 14 février 2025 :

• Lundi 10 février - Airbags Takata défectueux : les délais de remplacement sont (très) longs malgré le risque mortel pour les automobilistes

• Mardi 11 février - Sténaya, tuée à 2 ans et demi, deux mois après le classement sans suite d'une enquête pour violence

• Mercredi 12 février - Il y a (peut-être) une pincée de larves dans votre pain ou vos gâteaux et c'est autorisé par l’Union européenne

• Jeudi 13 février - Les fortes chaleurs relancent l'éternel débat sur le calendrier scolaire inadapté à La Réunion

• Vendredi 14 février - Assurance habitation : à La Réunion près d'un logement sur trois n'est pas assuré

En République tchèque, la réparation difficile des stérilisations illégales

Stérilisée il y a plus de 30 ans car Rom, Anna Adamova demande depuis septembre une indemnisation à la République tchèque, qui répare tant bien que mal le traumatisme de la politique eugéniste mise en place sous le communisme.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi sous la pluie et les orages

Matante Rosina se réveille sous les rayons du soleil et une forte chaleur ce samedi 15 février 2025. Dès la fin de matinée, le ciel va néanmoins se foncer dans les hauts. Pluies et orages sont à prévoir sur le relief, le littoral nord-ouest et le sud sauvage. Le sud-ouest sera quant à lui épargné par mère nature. La mer est dans l'ensemble peu agitée.