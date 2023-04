Muguet, océan, riz péi, rétro et météo RÉFÉRENCEMENT

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 29 avril 2023 : - Vous prendrez bien un brin de muguet pour le 1er mai - Portes ouvertes sur la mer : un regard sur le patrimoine réunionnais - Le riz complet péi est enfin sur le marché réunionnais - Pilule, opération Wuambushu, État et bidonvilles et expulsions suspendues - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver austral arrive doucement

Vous prendrez bien un brin de muguet pour le 1er mai

Le 1er mai approche, et amène avec lui les fleurs de muguet. Depuis quelques jours déjà, ces fleurs emblématiques ont envahi les grandes surfaces, les bords de route et les fleuristes. Entre 80.000 et 90.000 pots vont être vendus jusqu'à ce lundi, pour le bonheur des horticulteurs, qui s'activent pour livrer leurs fleurs.

Portes ouvertes sur la mer : un regard sur le patrimoine réunionnais

Ce dimanche 30 avril 2023, la première édition de Portes ouvertes sur la mer se tiendra à l'Étang Salé les Bains de 9h à 17h sur la placette du Bassin Pirogue. Un évènement pédagogique et festif organisé par l'Association Pêche et Loisir. 28 acteurs de la mer à La Réunion animeront des stands, expositions et ateliers.

Le riz complet péi est enfin sur le marché réunionnais

Ce samedi 29 avril 2023, du riz complet entièrement produit à La Réunion sera en vente sur le marché bio de l'Éperon à Saint-Paul dès 7h du matin. Sur place, Sébastien Dexet, producteur de l'Association Riz Réunion, mettra en avant ce produit issu de l'agriculture biologique.

Pilule, opération Wuambushu, État et bidonvilles et expulsions suspendues

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023 :

• Lundi 24 avril – Pilule abortive : pas de pénurie à La Réunion pour le moment

• Mardi 25 avril – Suspension judiciaire de la destruction d'un bidonville à Mayotte : la préfecture fait appel

• Mercredi 26 avril – Destruction de bidonvilles suspendue, déconvenue avec les Comores... Wuambushu se complique

• Jeudi 27 avril – Derrière Wuambushu, le refus de l’État d'agir avant qu'il ne soit trop tard

• Vendredi 28 avril – Bidonvilles toujours en place, expulsions suspendues : le grande bide de Wuambushu (pour l'instant)

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'hiver austral arrive doucement

Ce samedi 29 avril 2023, Matante Rosina remarque, pour son plus grand bonheur, qu'il fait un peu plus frais le matin. Elle va ranger son éventail pour le ressortir dans quelques mois. Le ciel est bien bleu le matin et dans l'après-midi il se charge en nuages qui pourraient amener un peu de pluie sur la capitale.