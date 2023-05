Coup de gueule, visite ministérielle, musées, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 13 mai 2023 : - Cachez donc ces manifestants et cette presse locale que je ne saurais voir - Images d'une visite ministérielle sans (grand) panache - Vous passerez bien la Nuit aux musées - Attaques de chiens, Grand Marché, Mahé de Labourdonnais, Élisabeth Borne à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques nuages ce samedi

Cachez donc ces manifestants et cette presse locale que la Première ministre ne saurait voir

La visite ministérielle aura tourné court pour Imaz Press Réunion. Il faut dire que nous avons rarement observé un tel mépris de la part d'un gouvernement, envers la presse, mais aussi envers les élus locaux et la population. Dans ces conditions, nous avons décidé de ne plus suivre les déplacements d'Elisabeth Borne et de ses ministres. Ces derniers semblant être dérangés par la présence de la presse locale, nous avons estimé qu'il valait les mieux les laisser en tête à tête avec la presse nationale, ô combien plus importante que les petits médias réunionnais

Images d'une visite ministérielle sans (grand) panache

C'est ce samedi soir, 13 mai 2023, que s'achève la visite ministérielle d'Élisabeth Borne, Première ministre. Trois de jours de rencontre, d'inauguration, de poignées de mains… et de manifestations. Tout au long de sa visite, même s'ils n'étaient à chaque fois qu'une petite dizaine, ils ont rappelé la grogne d'une majorité de la population réunionnaise face à ce "gouvernement qui leur fait honte". Images d'une visite au final sans grand panache (on vous dit tout : on s'y attendait...)



Vous passerez bien la Nuit aux musées

La Nuit européenne des musées se tiendra ce samedi 13 mai 2023 dans tout le département. Plusieurs musées et sites patrimoniaux de l'île participent à cette 19ème édition et proposent des animations nocturnes du nord au sud. Au programme : visites commentées, ateliers créatifs, projections, expositions ou encore concerts



Attaques de chiens, Grand Marché, Mahé de Labourdonnais, Élisabeth Borne à La Réunion

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023 :

• Lundi 8 mai - Attaques de chiens à répétition : les coupables sont (souvent) les propriétaires négligeants

• Mardi 9 mai - Travaux au Grand Marché de Saint-Denis : nouveau look pour une nouvelle vie

• Mercredi 10 mai – Statue de Mahé de Labourdonnais : déplacer ou ne pas déplacer, là est la question

• Jeudi 11 mai – Élisabeth Borne et ses quatre ministres "à la rencontre" des Réunionnais

• Vendredi 12 mai – Élisabeth Borne à la rencontre des Réunionnais, mais pas n'importe lesquels

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques nuages ce samedi

Pour ce samedi 13 mai 2023, Matante Rosina lève la tête et observe les nuages se déplacer. Même si tôt ce matin dans l'est, il y a quelques petites pluies, elles ne devront pas durer. Ailleurs, le temps est relativement beau malgré l'arrivée de quelques nuages sur les pentes. Les températures quant à elle sont assez douces.