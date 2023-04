Enfants de la Creuse, excès, Philippe Poutou, vin et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 10 avril 2023 : - Reconstruction, recherche d'identité : le douloureux parcours des "Enfants de la Creuse" - Week-end de Pâques : entre le chocolat et les repas copieux, l'estomac peine à digérer - Première visite à La Réunion pour Philippe Poutou, ancien candidat à la présidentielle - Le Tannat, ce cépage qui a placé l'Uruguay sur la carte mondiale du vin - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

Reconstruction, recherche d'identité : le douloureux parcours des "Enfants de la Creuse"

Plus de 2.000 enfants, nés à La Réunion, ont été transférés de force vers la métropole et principalement dans la Creuse entre 1962 et 1984, afin de repeupler des départements touchés par l'exode rural. Ce vendredi 7 avril 2023, 47 de ces ex-mineurs Réunionnais dits de la Creuse sont revenus sur leur terre natale, certains pour la première fois. Daisy Jamain, Marlène Ouledy, Jacques Dalleau et Simon A-Poi font part de leur histoire.

Week-end de Pâques : entre le chocolat et les repas copieux, l'estomac peine à digérer

Ce lundi 10 avril 2023, traditionnel lundi de Pâques, est un jour férié en France et dans plusieurs pays du monde. Une journée sans signification particulière mais qui va permettre aux gourmands de se remettre des excès de ce week-end pascal. Entre le chocolat et les bons petits plats, comment bien les digérer une fois qu'on en a abusé ? On vous dit tout.

Première visite à La Réunion pour Philippe Poutou, ancien candidat à la présidentielle

C’est ce lundi 10 avril, que Philippe Poutou, ancien candidat à la présidentielle et porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) pose ses valises à La Réunion le temps d’un court séjour. Objectif de sa visite, s’informer sur la situation à La Réunion. La Réunion, où la vie chère et la pauvreté subsiste.

Le Tannat, ce cépage qui a placé l'Uruguay sur la carte mondiale du vin

A plus de 10.000 km de ses origines françaises, un cépage autrefois réputé âpre a propulsé l'Uruguay sur la carte mondiale du vin. Au pays des gauchos et de la viande grillée, le Tannat a trouvé un hôte idéal avec son climat tempéré et humide.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux

Ce lundi 10 avril 2023, Matante Rosina va attendre la dernière minute pour cacher les œufs en chocolat dans son jardin sous peine de se retrouver avec une simple sauce au chocolat. Elle attend ses petits-enfants avec impatience. Le ciel est un peu couvert ce qui nous permettra de moins souffrir de la chaleur. Pour elle, aucune précipitation n'est prévue.