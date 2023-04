CBD, marche des visibilités, incendie, publireportage et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 17 avril 2023 - Ce n'est pas du zamal, c'est du chanvre CBD péi et c'est légal - Saint-Denis : la marche et le mois des visibilités de retour en mai - Pyrénées-Orientales: premier grand incendie de l'année, plus de 900 ha parcourus - Publireportage - Bouclier Qualité Prix : un engagement au service du pouvoir d’achat des Réunionnais - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil... ou presque

Ce n'est pas du zamal, c'est du chanvre CBD péi et c'est légal

Dans quelques jours, s’ouvrent à La Réunion plusieurs sessions de formation à la culture du chanvre CBD. Objectif, faire en sorte que notre île devienne une nouvelle terre de culture pour ce produit particulièrement plébiscité pour ses vertus bénéfiques pour la santé. Un vrai challenge pour les futurs planteurs. Un vrai plus pour l’économie locale

Saint-Denis : la marche et le mois des visibilités de retour en mai

Le mois des visibilités LGBTQIA+ revient à La Réunion pour une deuxième édition du 17 mai au 24 juin 2023. À cette occasion, une marche est organisée à Saint-Denis le dimanche 21 mai. Départ prévu à 13h au Jardin de l'État en direction du Barachois. Par cette action organisée quelques jours après la journée internationale de lutte contre l'homophobie, les associations Requeer et OriZon souhaitent "faire changer les regards".

Pyrénées-Orientales: premier grand incendie de l'année, plus de 900 ha parcourus

Environ 930 hectares de végétation ont été parcourus dimanche dans les Pyrénées-Orientales par le premier grand incendie de l'année 2023 en France, dans ce département très affecté par la sécheresse, selon la préfecture.

Publireportage - Bouclier Qualité Prix : un engagement au service du pouvoir d’achat des Réunionnais

Créé pour faire face à des prix de 30 à 50% plus cher qu’en métropole sur des produits de grande consommation, le Bouclier Qualité Prix ou BQP est un dispositif de lutte contre la vie chère qui implique l’engagement de nombreux acteurs locaux. Il consiste en un panier de produits dont le prix est fixé par négociation entre les acteurs et les services de l’État

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le lundi au soleil... ou presque

Ce lundi 17 avril, pas de grands changements du côté des prévisions météo. Du soleil de matin et des risques d'averses dans l'après-midi. Matante Rosina n'a donc plus qu'à prévoir les lunettes de soleil, mais également son parasol.