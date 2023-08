Alternance, eau, billets d'avion, baleines et virus

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 août au vendredi 25 août 2023 : • Lundi 21 août juillet - Alternance : étudiants et entreprises ont (parfois) du mal à signer • Mardi 22 août - Piscines, arrosages… malgré la sécheresse, La Réunion consomme toujours plus d'eau • Mercredi 23 août - Billets d'avion : Clément Beaune veut une taxe supplémentaire... et tant pis pour les Réunionnais • Jeudi 24 août - Malgré la multiplication des baleines, les autorités notent une baisse d'infractions • Vendredi 25 août - Fièvre, nez qui coule, toux… ces virus tenaces qui nous mènent la vie dure (Photo photo RB/www.imazpress.com)

• Lundi 21 août juillet - Alternance : étudiants et entreprises ont (parfois) du mal à signer

Si la majorité des étudiants ont trouvé leur alternance, la recherche peut être un vrai casse-tête et certains restent sur le carreau alors que l'année scolaire débute. Les centres de formations et écoles peuvent de leur côté être confrontés à des classes incomplètes dans des filières qui peinent à attirer.

• Mardi 22 aout - Piscines, arrosages… malgré la sécheresse, La Réunion consomme toujours plus d'eau

Alors que la sécheresse gagne du terrain, que les feux de forêts ravagent le monde et que les ressources en eau s'amenuisent… les piscines elles, ont toujours le vent en poupe, et notamment à La Réunion, où les températures permettent de faire "plouf" (presque) tout au long de l'année. Un vrai paradoxe face au réchauffement climatique car pour fonctionner, il leur faut… de l'eau. Mais ce ne sont pas les seules consommatrices d'eau. Stations de lavage, collectivité et même nous, simple citoyen en consommons (parfois trop). Pourtant, à l'heure où les ressources en eau sont presque à sec à La Réunion et que les ressources sont à protéger, chaque goutte compte.

• Mercredi 23 août - Billets d'avion : Clément Beaune veut une taxe supplémentaire... et tant pis pour les Réunionnais

"Il faut que le billet d'avion soit parfois un peu plus cher pour refléter son coût environnemental." Voilà ce qu'a déclaré Clément Beaune, ministre délégué chargé des transports ce mardi 21 août 2023 sur France Info. Le ministre laissant une porte ouverte à une possible taxe supplémentaire des billets d'avion. Cette taxation se ferait au nom de la protection de l'environnement. Si cette possibilité pourrait figurer dans le budget 2024, qui trinquerait ? Une nouvelle fois les Français, y compris les Ultramarins et donc les Réunionnais. Tant pis pour eux...

• Jeudi 24 août - Malgré la multiplication des baleines, les autorités notent une baisse d'infractions

Cette saison des baleines est exceptionnelle en tout point. Nombre record de spécimens dans les eaux, spectacles quotidiens de baleines, malheureux décès d'un baleineau…L'année 2023 réserve bien des surprises pour les passionnés de cétacés. Et, autre chose étonnante, la multiplication des baleines dans nos eaux n'a pas fait augmenter le nombre d'infractions à la réglementation de l'approche des cétacés selon les autorités, comme on aurait pu le penser....Bien qu'on ne puisse pas en dire autant pour les tortues.

• Vendredi 25 août - Fièvre, nez qui coule, toux… ces virus tenaces qui nous mènent la vie dure

Chaud-froid, froid-chaud… en cette période où l'on ne sait même plus comment s'habiller, s'il faut ranger notre ti palto ou pas, nombreux sont ceux qui se retrouvent avec la gorge qui pique et le nez qui coule. Certains trainant même les symptômes oscillants entre grippe, gastro ou encore Covid depuis plusieurs semaines. Simple fait de saisonnalité ou immunité plus fragile ? Les médecins optent pour la première réponse et ne sont pas particulièrement inquiets.