Macron, Isabelle Rome, rétro, États-Unis et météo

Pour mettre fin au crime de lèse-majesté, le portrait de Macron désormais obligatoire dans les écoles

Trop c’est trop. Les crimes de lèse-majesté ne font que se multiplier au royaume de France depuis quelques temps, portant une atteinte insupportable à notre souverain Emmanuel Macron. L’Elysée en a ras-le-bol, les insultes contre le Président de la République n’ont que trop duré. Courroucé d’avoir été traité d’ « ordure » sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a donc décidé qu’il sera désormais obligatoire d’accrocher son portrait dans toutes les salles de classe et dans toutes les entreprises de France. Il est aussi fortement recommandé de l’afficher au sein de son foyer.

- Associations LGBT+ et lutte contre les discrimnations : Isabelle Lonvis-Rome continue sa visite

Isabelle Lonvis-Rome, ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, entame son deuxième et dernier jour de visite à La Réunion ce samedi 1er avril 2023. Après une première journée rythmée par des rencontres avec les président.es de Région et du Département et l’annonce du lancement du « Pack Nouveau départ », elle va ce samedi à la rencontre des associations LGBTQIA+.

Retraites, mobilisation, colère intacte, violences policières et La Poste

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2023 :



• Lundi 27 mars – Ne pas prendre en compte la colère des Français, c’est assumer la responsabilité du pire

• Mardi 28 mars – Réforme des retraites : une 10ème journée de mobilisation sous haute tension

• Mercredi 29 mars – Retraites : une mobilisation qui faiblit mais une colère qui reste intacte

• Jeudi 30 mars – Pétition contre les violences policières : plus de 190.000 Français veulent la peau de la Brav-M

• Vendredi 31 mars – La Poste : les facteurs en première ligne face à la violence des usagers

Le calvaire des survivants des armes à feu aux Etats-Unis

La dépression, la honte et la peur d'être stigmatisé ont détruit près de la moitié de la vie de Ralph Norman, un Afro-Américain de 30 ans devenu tétraplégique à l'âge de 17 ans, victime collatérale d'une fusillade près de New York.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Les éclaircies persistent

Ce samedi 1er avril 2023, Matante Rosina a une grande nouvelle à vous annoncer. Elle arrête définitivement de faire les prévisions météo et va se lancer dans l'étude du comportement des poules. Aujourd'hui, elle fait sa dernière prévision. Elle annonce, un peu de pluie le matin dans l'est et des éclaircies dans l'après-midi. Quelques nuages viendront malgré tout intéresser l'ouest de l'île avec très certainement quelques averses et du tonnerre dans les Hauts. Elle vous remercie d'avoir cru en elle pendant ces nombreuses années.