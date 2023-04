Retraites, mobilisation, colère intacte, violences policières et La Poste

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 mars au vendredi 31 mars 2023 : • Lundi 27 mars – Ne pas prendre en compte la colère des Français, c’est assumer la responsabilité du pire • Mardi 28 mars – Réforme des retraites : une 10ème journée de mobilisation sous haute tension • Mercredi 29 mars – Retraites : une mobilisation qui faiblit mais une colère qui reste intacte • Jeudi 30 mars – Pétition contre les violences policières : plus de 190.000 Français veulent la peau de la Brav-M • Vendredi 31 mars – La Poste : les facteurs en première ligne face à la violence des usagers

C’est une nouvelle journée, lourde de tension qui commence ce lundi 27 mars 2023. À la veille d’une dixième journée de mobilisation à l’appel de l’intersyndicale, la tension n’est jamais retombée, elle s’est même encore plus accentuée. Comment pouvait-il en être autrement, lorsque le président de la République, loin de tout, hors-sol et donc profondément méprisant, n’a pas fait autre chose que de « jeter un bidon d'essence sur le feu », ainsi que l’a déclaré Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Comment se déroulera la manifestation de mardi, rassemblera-t-elle encore plus de monde que celle de ce jeudi 23 mars ? Il est évidemment trop tôt pour le déterminer. Ce qui paraît par contre inévitable, c’est un durcissement encore plus important des mouvements de colère.

Pour la 10ème fois, les syndicats appellent la population à descendre dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites. Depuis son passage au 49.3, les tensions ne font qu'empirer en France. A La Réunion, si la mobilisation reste calme, elle réussit tout de même à réunir. De nouveaux défilés sont organisés ce mardi 28 mars 2023, à Saint-Denis et à Saint-Pierre.

Les manifestations ont une nouvelle fois été émaillées de violences à travers la Métropole ce mardi, notamment Paris. Un peu partout, comme à La Réunion, la mobilisation était en baisse, sans réelle surprise alors que le mouvement social s’étend toujours plus dans le temps. Mais s’ils sont moins nombreux à battre le pavé, la colère, elle, reste toujours bien présente. Et le gouvernement ne fait rien pour y remédier.

Alors que le comportement de la Brigade de répression de l'action violente motorisée (Brav-M) est de plus en plus décrié chez les manifestants contre la réforme des retraites, une pétition pour demander sa dissolution comptabilise de plus en plus de signatures. En une semaine, plus de 190.000 personnes ont signé cette pétition, publiée sur le site de l’Assemblée nationale. Mise en cause dans un enregistrement pour des propos violents, accusés de violences, les policiers de cette brigade cristallisent toute la colère des manifestants vis-à-vis des forces de l’ordre.

C’est un triste constat que dressent les services de La Poste de La Réunion. Depuis plusieurs mois, les cas de violences verbales et physiques sont en hausse envers leurs agents. Lundi 27 mars et mardi 28 mars 2023, deux facteurs - dont un intérimaire -, ont été victimes de violences lors de leur tournée à Saint-Pierre. La Poste a décidé d’agir et de tenir ce vendredi un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire.