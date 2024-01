Belal, agriculture, Macron, Maurice et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 17 janvier 2024 : - La Réunion panse les plaies laissées par Belal - Après le passage de Belal, le monde de l'agriculture constate les dégâts - Macron met l'accent sur la jeunesse et l'école pour "réarmer" le pays - Belal à Maurice : un mort et d'importants dégâts - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le retour du ciel bleu

La Réunion panse les plaies laissées par Belal

Mercredi 17 janvier 2024, La Réunion est désormais dans l'ère de l'après Belal. L'oeil du cyclone a frôlé l'île de très près provoquant des vents violents et des pluies torrentielles. Le système n'a pas eu les effets "cataclysmique" envisagé mais il a quand même laisser des traces profondes derrière lui. Une personne est décédée, le secteur agricole est sinistré, les routes sont impactées, des dizaines de milliers de foyers n'ont plus d'électricité, d'eau ou de téléphone. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, est attendu ce mercredi matin à La Réunion. Des renforts de pompiers, de gendarmes et d'agents EDF sont arrivés ce mardi après-midi en provenance de Mayotte et de l'Hexagone.

Après le passage de Belal, le monde de l'agriculture constate les dégâts

Le cyclone Belal a laissé dans son sillon des dégâts majeurs dans les exploitations agricoles de l'île. Si l'évaluation des dégâts est toujours en cours, l'agriculture est probablement le secteur qui a été le plus impacté par Belal. La Chambre d'agriculture a annoncé dès ce mardi 16 janvier 2024 demander la reconnaissance de calamité agricole. Une cellule de crise dédiée au secteur a été mise en place par la préfecture

Macron met l'accent sur la jeunesse et l'école pour "réarmer" le pays

Emmanuel Macron a multiplié les annonces mardi lors d'une conférence de presse aux accents volontaristes pour promettre "une France plus juste et plus forte" autour de son concept de "réarmement", en insistant sur la jeunesse avec le retour de l'uniforme à l'école et la régulation des écrans.

Belal à Maurice : un mort et d'importants dégâts

Après avoir frôlé de très prés et secoué La Réunion, le cyclone Belal a balayé Maurice ce lundi soir 15 janvier 2024 avec des pluies diluviennes et des vents violents. Il a fait au moins un mort et a provoqué d'importants dégâts. La population de l'île a été confinée jusqu'à ce mardi

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le retour du ciel bleu

Mantante Rosian a vu du ciel bleu dans le fond de sa tasse à café. Elle se dit donc que l'y aura du beau temps ce merdredi 17 janvier 2024 et que cela fait du bine après le passage de Belal. Et chez vous comment est le temps