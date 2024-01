Les quatre infos à retenir : risque de tempête, Attal, éducation et Journal de l'Île

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 10 janvier 2024 : - Le risque de formation d'une tempête devient important à partir de samedi - Quand Burger King s'amuse de la nomination de Gabriel Attal - Éducation : après six mois au ministère, Gabriel Attal laisse un goût amer derrière lui - Le Journal de l'île placé en redressement judiciaire

Le risque de formation d'une tempête devient important à partir de samedi

Depuis le début de la semaine, la formation d'une tempête en fin de semaine se précise. Actuellement sous surveillance, "cette zone suspecte est toujours prévue de se former jeudi ou vendredi au plus tard assez loin au Nord-Est de La Réunion", précise Météo France. Toutefois, si elle se formera loin de nos côtes, le risque que ce système deviennent tempête tropicale "reste fort" à partir de samedi. Reste à savoir quel impact ce système aura… mais il est encore un peu trop tôt pour le dire.

Quand Burger King s'amuse de la nomination de Gabriel Attal

Ce mardi 9 janvier 2024, Gabriel Attal a été nommé Premier Ministre après la démission d’Élisabeth Borne. Un remaniement qui a beaucoup fait parler en particulier sur les réseaux sociaux. Et Burger King, chaine de fast-food bien connue pour sa subtile communication, n'a pas hésité à faire sa petite blague sur le sujet avec un jeu de mots bien placé.

Éducation : après six mois au ministère, Gabriel Attal laisse un goût amer derrière lui

Alors qu'il y a encore quelques jours il préparait sa rentrée comme les élèves de l'Hexagone – la rentrée étant le 22 janvier à La Réunion – Gabriel Attal a été propulsé à la tête du gouvernement ce mardi 9 janvier 2024. Après seulement six mois au ministère l'Éducation nationale, Gabriel Attal fait ses cartons et déménage à Matignon. Et alors que de nombreux chantiers sont en cours au cœur d'un des ministères les plus importants, c'est un goût amer que le nouveau chef du gouvernement laisse derrière lui. S'il a assuré "amener" avec lui "la cause de l'école", l'inquiétude règne du côté des syndicats.

Le Journal de l'île placé en redressement judiciaire

Le Journal de l'île et cinq de ses filiales ont été placés en redressement judiciaire ce mercredi 10 janvier 2024 par le tribunal de commerce pour une période de trois mois. Une demande qui a été faite par le dirigeant du titre lui-même dans un contexte de crise pour le secteur de la presse. Après le Quotidien, le groupe rencontre à son tour des difficultés financières.