Les quatre infos à retenir : justice, Mayotte, Bayrou et électricité

BONSOIR - À la une de ce lundi soir 5 février 2024 : - Saint-Pierre : trois mineurs jugés pour tentative d'assassinat et non assistance à personne en danger - Mayotte sous tension : les barrages appelés à se durcir - Bayrou relaxé, Attal non censuré, la majorité s'offre de l'air en attendant le remaniement - Électricité : les élu.e.s de La Réunion demandent le gel de l'augmentation 10% des tarifs

Saint-Pierre : trois mineurs jugés pour tentative d'assassinat et non assistance à personne en danger

Trois mineurs sont jugés à huis clos à partir de ce lundi 5 février 2024 par le tribunal pour enfants de Saint-Pierre dans une affaire de tentative d'assassinat à l'encontre d'une jeune fille également mineure. Les faits remontent à avril 2022. Morgane alors âgée de 15 ans, avait été rouée de coups et laissée pour morte dans les hauts de Terre Sainte (Saint-Pierre). Selon l'accusation, les coups auraient été portés par son ancien petit ami, Jonnah également âgé de 15 ans. Il est poursuivi pour tentative de meurtre avec préméditation. Les deux autres mis en cause, Mattéo et Théo sont poursuivis pour non assistance à personne en danger. Le jugement est attendu pour ce mercredi.

Mayotte sous tension : les barrages appelés à se durcir

À Mayotte, la situation est de plus en plus tendue. Les violences urbaines ont d'ailleurs mené à la mort d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Des violences, une montée de l'insécurité qui ne cesse de faire monter la colère chez les habitants. Un collectif intitulé "Congrès de Tsingoni" appelle d'ailleurs au blocage et "un appel urgent à la médiation gouvernementale pour éviter une escalade dangereuse".

Bayrou relaxé, Attal non censuré, la majorité s'offre de l'air en attendant le remaniement

Avec le rejet attendu d'une motion de censure contre Gabriel Attal, mais surtout la relaxe en justice du pilier du MoDem et de la majorité François Bayrou, la semaine commence sous de bons auspices pour la macronie, en attendant un remaniement qui sera scruté par les opposants comme les alliés, avides de rééquilibrage.

Électricité : les élu.e.s de La Réunion demandent le gel de l'augmentation 10% des tarifs

Ce lundi 5 février 2024, l'ensemble des parlementaires, des maires, des chambres consulaires et la quasi-totalité des intercommunalités ont demandé par courrier à Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, le gel de 10% des tarifs de l'électricité