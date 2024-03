Les quatre infos à retenir : battue, ivg, kar' la nuit, colorants

BONSOIR - À la une de ce samedi 2 mars 2024 : - Saint-Leu : une grande battue organisée ce dimanche pour retrouver Auguste Virama porté disparu - La longue marche vers l'IVG en France - Kar' la nuit : le Territoire de l'ouest met en place une solution de mobilité "sur-mesure" - Colorants alimentaires : respecter la loi et satisfaire les consommateurs, tel est le défi des pâtissiers

Saint-Leu : une grande battue organisée ce dimanche pour retrouver Auguste Virama porté disparu

Ce dimanche 3 mars 2024, une grande battue est organisée à Saint-Leu dès 6h30, au départ du lotissement "La Bonne Brise", chemin Pierre Deguigné, à Bois de Nèfles La Croix pour retrouver Auguste Virama. Âgé de 73 ans le gramoun est porté disparu depuis ce mercredi matin

La longue marche vers l'IVG en France

L'interruption volontaire de grossesse (IVG), légalisée en 1975 par la loi Veil et dont l'inscription dans la Constitution doit être soumise lundi au vote du Congrès, a été le fruit d'un combat acharné des femmes au fil des ans

Kar' la nuit : le Territoire de l'ouest met en place une solution de mobilité "sur-mesure"

Ce vendredi 1er mars 2024 marque le lancement du projet kar' la nuit par le Territoire de l'ouest (TO). Pour son lancement, il dispose de deux navettes de neuf places disponibles entre 20h et 3h du matin sur 300 arrêts référencés dans la ville de Saint-Paul. Le trajet doit obligatoirement être réservé en 10 jours et 2 heures à l'avance

Colorants alimentaires : respecter la loi et satisfaire les consommateurs, tel est le défi des pâtissiers

Depuis le 1er janvier 2024, le contrôle de l'utilisation des additifs alimentaires est à la charge de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion. La réglementation est stricte : seuls cinq milligrammes de colorants par kilo corporel sont autorisés. Un véritable défi pour les pâtissiers qui doivent aussi tenir compte de la demande croissante des jeunes consommateurs pour les gâteaux de toutes les couleurs