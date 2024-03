Les quatre infos à retenir : fillette décédée, Madagascar, météo, Salon de l'agriculture

BONSOIR - À la une de ce dimanche 3 mars 2024 : - Traversée de la Manche: une fillette de sept ans meurt dans le naufrage d'une embarcation - Madagascar sous la menace d'une zone perturbée, d'importantes précipitations attendues - Le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'en début de matinée lundi - L'édition 2024 du Salon de l'agriculture sous le sceau de la colère

Traversée de la Manche: une fillette de sept ans meurt dans le naufrage d'une embarcation

Une fillette de sept ans est décédée par noyade dimanche dans le canal de l'Aa, qui se jette dans la mer du Nord, à Watten (Nord), alors qu'elle se trouvait sur une petite embarcation qui a chaviré.

Madagascar sous la menace d'une zone perturbée, d'importantes précipitations attendues

Madagascar est sous la menace d'un système dépressionnaire qui pourrait toucher terre dans la région d'Antsiranana (Diego Suarez, nord de la grande île) ce dimanche soir, indique Météo France ce samedi 2 mars 2024. Des fortes pluies, "pouvant provoquer des glissements de terrain et des inondations éclair" ont commencé à s'abattre sur le pointe nord malgaches, indiquent les météorologues. Mayotte sera impactée par les précipitations générées par le système dépressionnaire. "La Réunion restera à l'écart de l'influence directe de ce système" note Météo France. Mais la proximité de la zone "occasionnera une nette dégradation à partir de ce dimanche" soulignent les météorologues

Le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages jusqu'en début de matinée lundi

Si la première journée du week-end, samedi 2 mars 2024 était ensoleillée, ce dimanche 3 mars, Météo France place le nord, l'est et le sud-est en vigilance jaune fortes pluies et orages. Cette vigilance restera en vigueur jusqu'à 7 heures ce lundi. "Alizé vigoureux associé à une atmosphère plus humide. En cette fin de matinée, c'est un temps très humide avec pluies et averses pouvant par moments prendre un caractère orageux qui s'est installé sur la façade est de notre département. Ces précipitations durables donnent des quantités conséquentes notamment sur le massif du Volcan", détaille Météo France

L'édition 2024 du Salon de l'agriculture sous le sceau de la colère

Le Salon de l'agriculture ferme ses portes dimanche au terme d'une 60e édition marquée par la colère des agriculteurs, qui restent circonspects face aux multiples annonces gouvernementales et fiers d'avoir présenté leur travail aux centaines de milliers de visiteurs.