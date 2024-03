Les quatre infos à retenir : Maurice, justice, météo et IVG

BONSOIR - À la une de ce lundi 4 mars 2024 : - Drame à Maurice : six pèlerins morts et 17 blessés après l'incendie d'un char traditionnel hindou - Déraillement mortel du TGV Est en 2015 : le procès s’ouvre ce lundi à Paris - La vigilance fortes pluies et orages est levée sur toute l'île - Le Parlement réuni en Congrès à Versailles pour constitutionnaliser l'accès à l'IVG

Drame à Maurice : six pèlerins morts et 17 blessés après l'incendie d'un char traditionnel hindou

Six morts et dix-sept blessés. C'est le triste bilan du drame survenu dans la commune d'Arsenal à Maurice, où un char traditionnel hindou appelé "kanwar" du groupe Trikaal Sena a heurté une ligne électrique à haute tension ce dimanche 3 mars 2024. Le char a ensuite pris feu, ôtant la vie à ces jeunes pèlerins. Le groupe composé d'une quarantaine de pèlerins se rendait à Grand-Bassin dans le cadre du pèlerinage de Maha Shivaratri.

Déraillement mortel du TGV Est en 2015 : le procès s’ouvre ce lundi à Paris

Survenu au lendemain des attentats de novembre 2015, le déraillement du TGV Est avait été éclipsé par l'actualité et le choc national. Le procès du drame, qui s'ouvre ce lundi 4 mars 2024. doit permettre aux victimes d'être enfin entendues. Parmi les onze victimes, Fanny Mary, la fille de Christine Dujardin, est elle aussi morte dans cet accident. Elle avait 25 ans et était étudiante.

La vigilance fortes pluies et orages est levée sur toute l'île

Ce lundi 4 mars 2024, la perturbation tropicale numéro 8 a traversé d'est en ouest la pointe nord de Madagascar. Un système dont l'influence humide se fait ressentir à La Réunion.Si le département n'est pas sur la trajectoire, l'île a été sous vigilance jaune fortes pluies et orages pour les côtes nord, est et ouest toute la matinée. La vigilance a été levée à 14 heures.

Le Parlement réuni en Congrès à Versailles pour constitutionnaliser l'accès à l'IVG

Le Parlement est réuni ce lundi 4 mars 2024 en Congrès à Versailles pour faire de la France le premier pays au monde à inscrire l'IVG explicitement dans sa Constitution. Députés et sénateurs réunis devraient approuver à une très large majorité la modification de la Constitution.