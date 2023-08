Les quatre infos à retenir : Philippe Vigier, billets d'avion, échouages et piton de la Fournaise

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 30 août 2023 : - Philippe Vigier en visite à Saint-Denis sur le thème du renouvellement urbain - Billets d'avion : Clément Beaune veut exonérer les Outre-mer de la hausse de l'éco-contribution - Échouages de cétacés : un phénomène plutôt rare à La Réunion - Piton de la Fournaise : réouverture totale de l’enclos

Philippe Vigier en visite à Saint-Denis sur le thème du renouvellement urbain

Nouveau ministre délégué aux Outre-mer signifie aussi nouvelle visite ministérielle. Philippe Vigier est arrivé à La Réunion ce mercredi 30 août 2023, pour un séjour de trois jours. Trois jours où le nouveau ministre rencontrera le président de Département et la présidente de Région, discutera vie chère et logement avec les élu.es, ira faire un tour dans l'est pour parler agriculture, et visitera les locaux du RSMA. Ce mercredi, il a rencontré Cyrille Melchior ainsi que Huguette Bello. Il a ensuite visité plusieurs quartiers du chef-lieu sur le thème du renouvellement urbain.

Billets d'avion : Clément Beaune veut exonérer les Outre-mer de la hausse de l'éco-contribution

Interviewé par Outre-mer 360, le ministre des Transports Clément Beaune a assuré vouloir exonérer les Outre-mer de la taxe d'éco-contribution sur les billets d'avions. "Je vais être très clair, nous travaillons sur un dispositif sécurisé juridiquement avec un objectif très simple : que cela ne concerne pas les liaisons vers les Outre-mer, et les liaisons entre le continent et la Corse" a déclaré Clément Beaune.

Échouages de cétacés : un phénomène plutôt rare à La Réunion

En quelques jours seulement deux baleineaux se sont échoués sur les côtes Réunionnaises, l'un était piégé derrière la barrière de corail du côté de l'Hermitage, l'autre a été trouvé déjà mort vers la Grande Chaloupe. Un phénomène plutôt rare à La Réunion où l'on recense 1 à 5 échouages de cétacés par an selon les années.

Piton de la Fournaise : réouverture totale de l’enclos

Suite aux reconnaissances effectuées sur le terrain ce mardi 29 août 2023 par les services de l’OVPF, du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), de l’office national des forêts (ONF) et du peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de « vigilance » du dispositif spécifique d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) du volcan du piton de la Fournaise. De fait, l’enclos est désormais accessible au public à compter de ce jeudi 31 août 2023.