Les quatre infos à retenir : inflation masquée, Darmanin, santé et Philippe Vigier

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 1er septembre 2023 : - "Shrinkflation" : vendre du vide... c'est bientôt terminé, Bruno Le Maire serre la vis - Gérald Darmanin veut d'une justice collective, et tant pis pour les conséquences - Si l'épidémie de grippe est terminée, les cas de gastro-entérite augmentent - Vie chère et continuité territoriale pour les derniers instants de Philippe Vigier à La réunion

"Shrinkflation" : vendre du vide... c'est bientôt terminé, Bruno Le Maire veut serrer la vis

Imaz Press vous en parlait il y a de cela deux mois, le vide se trouve dans une grande partie des produits que l'on achète, notamment dans l'alimentaire. Un vide qu'avaient d'ailleurs dénoncés Footwatch et Zéro Waste France – lançant même un ultimatum à cinq grandes marques. Mais cette pratique – appelée "shrinkflation" devrait bientôt être terminée, puisque le ministre de l'Économie Bruno Le Maire l'a annoncé, il entend s'attaquer à cette pratique.

Gérald Darmanin veut d'une justice collective, et tant pis pour les conséquences

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a appelé les préfets à expulser des logements sociaux les "délinquants auteurs de violences urbaines" et leur famille. Comprendre : on punira désormais toute une famille pour les délits d'une seule personne. Les punitions deviennent donc collectives, au mépris de tous les principes que représente normalement la justice française. Et tant pis si l'on créé encore plus de précarité et plus de défiance vis-à-vis des institutions, tant pis si l'on pousse des familles entières à la rue.

Si l'épidémie de grippe est terminée, les cas de gastro-entérite augmentent

Ce vendredi 1er septembre, Santé publique France a dévoilé son point épidémiologique pour la semaine du 2& au 27 août 2023. Ce qu'il faut retenir, c'est que La Réunion n’est plus en épidémie de grippe. Toutefois, on note une forte hausse des passages aux urgences pour motif de gastro-entérite, principalement chez les enfants de moins de 5 ans.

Vie chère et continuité territoriale pour les derniers instants de Philippe Vigier à La Réunion

La visite ministérielle de Philippe Vigier touche à sa fin. Ce vendredi 1er septembre 2023, pour sa dernière après-midi, le ministre délégué aux Outre-mer a assister à une réunion en préfecture concernant la vie chère. Il s’est ensuite rendu à la base aérienne 181 pour à la fois y rencontrer 60 policiers revenus à La Réunion après mutations professionnel et découvrir le chantier du futur aérogare ouest. A l’issue de cette séquence, le ministre s’est exprimé sur le thème de la continuité territoriale.