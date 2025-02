Les quatre infos à retenir : souveraineté alimentaire, cannabis, Sainte-Suzanne et délinquance

BONSOIR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi soir 7 février 2025 : - Souveraineté alimentaire : La Réunion en bonne voie vers l'autosuffisance - Saint-Pierre : 40 pieds de cannabis saisis dans le secteur de Mont-Vert - Sainte-Suzanne : le plan de mise en sécurité déclenché au collège Lucet Langenier après une intrusion - Saint-André : un groupe de traitement de la délinquance à Fayard

Souveraineté alimentaire : La Réunion en bonne voie vers l'autosuffisance

Le mardi 4 février 2025, le préfet de La Réunion, Patrice Latron, a réuni le comité de suivi du plan régional de souveraineté alimentaire (PRSA) pour un point d’étapes et définir les prochaines actions à mener sur le territoire. En 2023, 70% des achats de fruits et légumes étaient issus de la production locale et que 38% viandes achetées viennent de La Réunion.

Saint-Pierre : 40 pieds de cannabis saisis dans le secteur de Mont-Vert

Le jeudi 6 février 2025, les policiers de Saint-Pierre ont saisi 40 pieds de cannabis saisis pour un poids total de 98 kg. Une découverte fait au hasard d'une ronde de la brigade à vélo, constatant la présence de plants de cannabis dépassant la toiture d'une maison dans le secteur de Mont-Vert. Les mis en cause ont été entendus. Une enquête est en cours.

Sainte-Suzanne : le plan de mise en sécurité déclenché au collège Lucet Langenier après une intrusion

Un homme s'est introduit au collège Lucet Langenier à Sainte-Suzanne ce vendredi 7 février 2025. Le protocole de mise en sécurité a été immédiatement déclenché et les élèves ont été confinés pendant l’intervention des forces de l’ordre qui ont arrêté l’individu, "qui n’était pas armé", précise le rectorat.

Saint-André : un groupe de traitement de la délinquance à Fayard

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) s’est réuni ce vendredi 7 février 2025 à l’hôtel de ville de Saint-André. Cette séance restreinte a permis d’échanger sur les problématiques de sécurité dans la commune et d’annoncer la mise en place prochaine d’un Groupe local de traitement de la délinquance (GLTD) dans le quartier de Fayard.