Les quatre infos à retenir : plan anti-bandes, Le Port, chikungunya et airbags Takata

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 14 février 2025 : - Plan anti-bandes : 35 personnes interpellées en une semaine, dont cinq en lien avec le trafic de stupéfiants - Le Port : il fabrique des bombes factices et termine en garde à vue - Chikungunya : 671 cas recensés depuis le début de l'année 2025 - Airbags défectueux Takata : les assureurs demandent de "ne surtout pas conduire les véhicules incriminés"

Plan anti-bandes : 35 personnes interpellées en une semaine, dont cinq en lien avec le trafic de stupéfiants

Ce jeudi 13 février 2025, avait lieu une opération anti-bandes sur la commune de Saint-Benoît. L'occasion pour le préfet de faire le bilan de la première semaine d'opérations. Au total, sur une trentaine d'opérations menées sur toute l'île, 35 personnes ont été interpellées, dont cinq en lien avec le trafic de stupéfiants.

Le Port : il fabrique des bombes factices et termine en garde à vue

Ce vendredi 14 février 2025, un habitant du Port a été interpellé par le Raid après diffusion d'une vidéo le montrant en train de fabriquer une bombe artisanale. Arrêté, il a été placé en garde à vue, comme l'indique Zinfos974. Une information confirmée par les forces de l'ordre à Imaz Press. Aucun engin explosif n'a été retrouvé sur les lieux.

Chikungunya : 671 cas recensés depuis le début de l'année 2025

Depuis le 23 août 2024, 783 cas de chikungunya ont été recensés sur l’île dont 671 depuis le début de l'année 2025. L’épidémie se poursuit avec 204 cas détectés en une semaine. "Des cas sont maintenant rapportés dans 19 communes", annonce Santé publique France. Les communes d’Etang Salé, avec 199 cas depuis le début de l’épidémie, et du Tampon avec 179 cas, sont celles qui dénombrent le plus de personnes atteintes par la maladie. Les contaminations nombre progressent également rapidement dans d’autres communes du sud et du nord de l'île.

Airbags défectueux Takata : les assureurs demandent de "ne surtout pas conduire les véhicules incriminés"

Ce vendredi 14 février 2025, la préfecture et le Syndicat d'importation et de commerce de La Réunion (SICR), étaient de nouveau réunis à propos des airbags défectueux de la marque Takata. Les assureurs demandent de "ne surtout pas conduire les véhicules incriminés". À La Réunion, entre 30.000 et 38.000 véhicules sont concernés par le rappel mais les chiffres pourraient encore évoluer.