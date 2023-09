Les quatre infos à retenir : logement, violences policières, Shana et étudiants

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 23 septembre 2023 : - Beaucoup de mal logés, mais peu mobilisés pour dire "stop" aux bidonvilles modernes - Saint-Denis : un rassemblement "unitaire" contre les violences policières - Assassinat de Shana : l'adolescente inhumée ce samedi - Refus de caution locative : les étudiants ultramarins (toujours) discriminés

Beaucoup de mal logés, mais peu mobilisés pour dire "stop" aux bidonvilles modernes

À La Réunion, depuis des mois même des années, le logement s'enlise dans une crise sociale sans précédent. Difficulté de se loger, immeuble et logements insalubres, "la situation est catastrophique" note Erick Fontaine, président de la Confédération nationale du logement (CNL) à La Réunion. À La Réunion où l'on compte 41.000 demandes de logement e attente, alors que seuls 7.000 logements sociaux sont disponibles. De plus, 123 immeubles de moins de 10 ans sont déclarés indécents… Face à ce constat, la CNL a décidé d'organiser une "marche pour le logement" ce samedi 23 septembre 2023 à Saint-Denis. L'objectif, "dire stop aux bidonvilles modernes", dans une région qu'il qualifie comme "capitale de l'indécence" en matière de logement.

Saint-Denis : un rassemblement "unitaire" contre les violences policières

Ce samedi 23 septembre 2023, a lieu un rassemblement contre les violences policières, le "racisme systémique" et "pour les libertés publiques" à Saint-Denis. Une mobilisation qui fait échos au rassemblement national. Plus d’une centaine d’associations, collectifs, partis et syndicats appellent à une mobilisation "unitaire" partout en France.

Assassinat de Shana : l'adolescente inhumée ce samedi à Grand-Bois

Ce vendredi 22 septembre 2023, les deux tueurs présumés de la jeune Shana – 16 ans – ont été déférés devant le parquet de Saint-Pierre. À tout juste 14 et 16 ans, le garçon et la fille originaires du Sud de l'île ont admis au cours de leur garde à vue être les auteurs de la mort de Shana tuée dans l'ancienne usine sucrière de Pierrefonds à Saint-Pierre. La mineure de 14 ans a été mise en examen pour assassinat et placée en détention provisoire. Le mineur de 16 ans a dû être hospitalisé durant sa garde à vue en raison de l’évolution de son état de santé. Il sera présenté devant le juge d’instruction en vue de sa mise en examen pour assassinat à la sortie de l'hôpital. Shana est inhumée cet après-midi à Grand-Bois.

Refus de caution locative : les étudiants ultramarins (toujours) discriminés

Alors que la rentrée étudiante a débuté depuis plusieurs semaines, pour les étudiants venus des Outre-mer, la galère pour se loger n'est pas terminée. Certains bailleurs refusent encore les locations aux motifs que les garants sont domiciliés dans les Outre-mer. Une pratique pourtant interdite par la loi. Face à cette discrimination, le député Olivier Serva a décidé d'alerte l'exécutif.