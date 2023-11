Les quatre infos à retenir : Mayotte, alertes à la bombe, tempête Ciaran et jet d'extincteur

À la une de ce jeudi soir 2 novembre 2023 : - Mayotte : Philippe Vigier promet de l'eau (en bouteille) pour tous d'ici fin novembre - Alertes à la bombe : 24 établissements scolaires de La Réunion visés ce jeudi - Tempête Ciaran : deux morts et seize blessés, dont sept sapeurs-pompiers, annonce le ministre de l’Intérieur - Saint-Denis : trois mineurs jettent un extincteur sur une voiture, une mère et son enfant légèrement blessés

Mayotte : Philippe Vigier promet de l'eau (en bouteille) pour tous d'ici fin novembre

Ce jeudi 2 novembre 2023, alors en visite à Mayotte sur fond de crise de l'eau, le ministre délégué aux Outre-mer a annoncé qu'à compter du 20 novembre, "toute la population se verra distribuer de l'eau". Philippe Vigier évoquant par ailleurs que "5.100 m3 d'eau en plus produit chaque jour".

Alertes à la bombe : 24 établissements scolaires de La Réunion visés ce jeudi

Ce jeudi 2 novembre 2023... on prend les mêmes et on recommence. Troisième jour depuis la rentrée scolaire et troisième journée avec des alertes à la bombe. Ce jeudi matin, 24 établissements scolaires de l'île ont reçu des alertes à la bombe. Plusieurs collèges et lycées sont concernés et donc évacués. À chaque fois le même procédé, un mail reçu. Ce mardi 31 octobre, seize établissements scolaires ont été victimes d'alerte à la bombe. Lundi, ce sont neuf établissements qui ont été visés par des alertes à la bombe. Elles ont entraîné à chaque fois une évacuation. Un centre commercial de Saint-Denis, deux centres de Sainte-Marie, ainsi que la mairie du chef-lieu ont été évacués. Deux enquêtes ont été ouvertes.

Tempête Ciaran : deux morts et seize blessés, dont sept sapeurs-pompiers, annonce le ministre de l’Intérieur

La tempête Ciaran, qui a fait deux morts et 16 blessés, se décalait vers le nord de l'Hexagone et vers l'Angleterre jeudi à la mi-journée, tandis que l'évaluation des dégâts commence dans les régions touchées par les vents qui ont atteint les 200 km/h.

Saint-Denis : trois mineurs jettent un extincteur sur une voiture, une mère et son enfant légèrement blessés

Ce lundi 30 octobre 2023, dans le quartier de Montgaillard , la police a interpellé trois mineurs qui ont aspergé de produit et jeté un extincteur sur un véhicule en mouvement. A bord du véhicule, une automobiliste accompagnée de son enfant âgé de 4 ans. "Très choqués, ils ont été légèrement blessés et pris en charge par les secours. Les trois auteurs devront répondre de leurs actes devant le juge des enfants" précisent les forces de l'ordre.