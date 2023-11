Les quatre infos à retenir : pluies et orages, chaleur, requin et temple tamoul

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 8 novembre 2023 : - Fortes pluies et orages : routes inondées, véhicules piégés par les eaux et rivières en crue - Octobre 2023 le plus chaud dans le monde, cinquième record mensuel d'affilée - Risque requin : une recrudescence d'observations sur le secteur de Saint-Pierre - Dégradations et vols dans des lieux de culte de la communauté Tamoul

Fortes pluies et orages : routes inondées, véhicules piégés par les eaux et rivières en crue

Depuis hier soir, le tonnerre gronde au large de La Réunion. Les éclairs aussi ont marqué cette nuit. Ce mercredi 8 novembre, guère d'amélioration. Le nord, l'est et le sud-est de l'île sont en vigilances fortes pluies et orages. L'est a été placé en vigilance orange. Les rivières Bras-Panon, des Roches et des Marsouins sont elles aussi en vigilance jaune.

Octobre 2023 le plus chaud dans le monde, cinquième record mensuel d'affilée

2023 continue sa course aux sommets du thermomètre: le mois d'octobre a été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, poursuivant une succession de records mensuels entamée en juin, a annoncé mercredi l'observatoire européen Copernicus, pour qui 2023 dépassera avec une ""quasi-certitude" le record annuel de 2016.

Risque requin : une recrudescence d'observations sur le secteur de Saint-Pierre

Le Centre sécurité requin appelle à la plus grande vigilance face au risque requin. Avec les conditions météorologiques dégradées, le centre alerte sur une recrudescence d’observations de requins bouledogue sur le secteur de Saint-Pierre. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

Dégradations et vols dans des lieux de culte de la communauté Tamoul

Lundi 6 novembre 2023, le temple de Bois-Rouge a été victime de dégradation et de vols. Mardi, ce sont des statues d’un oratoire Tamoul qui ont été victimes de dégradations à Saint-Paul. Une statue africaine et une statue de Ghandi ont été retrouvées décapitées. Des actes condamnés par le préfet de La Réunion qui annonce une surveillance renforcée des lieux de culte.