Les quatre infos à retenir : puffs, pollution, éducation et réchauffement climatique

BONSOIR - À la une de ce mardi soir 5 décembre 2023 : - Puffs : l’Assemblée adopte à l’unanimité un texte pour interdire les cigarettes électroniques jetables - Pesticides : la préfecture instaure des zones de protection pour éviter toute pollution des cours d'eau - Gabriel Attal veut "remettre de l'exigence" à l'école, au collège et au lycée - Le seuil de 1,5°C de réchauffement de la planète pourrait être franchi dans 7 ans

Puffs : l’Assemblée adopte à l’unanimité un texte pour interdire les cigarettes électroniques jetables

Une proposition de loi transpartisane a été adoptée à l’unanimité, ce lundi, par les députés. Le texte devra également aller au Sénat, mais aussi obtenir l’aval de la Commission européenne.

Pesticides : la préfecture instaure des zones de protection pour éviter toute pollution des cours d'eau

Afin de prévenir la pollution des cours d’eau, et plus généralement des points d’eau, par des produits phytopharmaceutiques, le préfet de La Réunion a pris un arrêté en date du 14 novembre 2023 mettant en place des zones de protection. Ces "zones non traitées" (ZNT) instaurent une distance de sécurité à respecter par les agriculteurs et tous les utilisateurs lors de la pulvérisation ou le poudrage d’un produit phytopharmaceutique.

Gabriel Attal veut "remettre de l'exigence" à l'école, au collège et au lycée

Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé, ce mardi 5 décembre 2023, son intention de "remettre de l'exigence" à l'école, au collège et au lycée. Il a indiqué qu’une nouvelle épreuve de mathématiques serait instaurée au baccalauréat pour la classe de première à partir de 2025-2026. Le ministre a également annoncé que les professeurs, et non plus les parents, auront désormais le"dernier mot" pour valider le redoublement. Le brevet deviendra indispensable pour l’entrée directe au lycée à partir de la session 2025. Au collège, Des groupes de niveau seront créés au collège et les programmes scolaires en primaire seront repensés. Les annonces ont été envoyées par mail à l’ensemble du corps enseignant.

Le seuil de 1,5°C de réchauffement de la planète pourrait être franchi dans 7 ans

Il est "désormais inévitable" que le seuil de 1,5°C de réchauffement de la planète soit dépassé "de manière constante sur plusieurs années" et il y a une chance sur deux pour que cela arrive dans seulement sept ans, ont alerté mardi les scientifiques du Global Carbon Project, qui appellent à agir.