Les quatre infos à retenir : décès, manifestation, policiers et pluies

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 8 février 2025 : - Saint-Pierre : décès d'une fillette de deux ans, sa mère et son beau-père en garde à vue - Saint-Denis : environ 200 personnes devant la préfecture contre les "violences" - Saint-Denis : deux policiers blessés après un refus d'obtempérer - La vigilance fortes pluies et orages levée après de forts cumuls et 160 impacts de foudre

Saint-Pierre : décès d'une fillette de deux ans, sa mère et son beau-père en garde à vue

Une enquête a été ouverte après le décès d'une fillette de deux ans à Saint-Pierre, survenu ce vendredi 7 février 2025. Sa mère et son beau-père ont été placés en garde à vue ce samedi pour éclaircir les circonstances de ce drame, précise les forces de l'ordre, confirmant une information de Réunion la 1ère

Saint-Denis : environ 200 personnes devant la préfecture contre les "violences"

Environ 200 personnes ont répondu à l'appel de l'artiste King Tafari pour manifester ce samedi 8 février 2025 devant la préfecture. Si la revendication principale tourne autour de la délinquance, les organisateurs assurent aussi manifester contre la vie chère, les difficultés d'accès au logement et les injustices sociales. L'appel à manifester a été largement relayé sur les réseaux sociaux

Saint-Denis : deux policiers blessés après un refus d'obtempérer

Deux policiers blessés ont été blessés dans la nuit de vendredi 7 à samedi 8 février 2025 à Saint-Denis, après un refus d'obtempérer. Un automobiliste alcoolisé, qui a refusé de se soumettre à un contrôle, a foncé sur le véhicule des forces de l'ordre. Deux agents ont été légèrement blessés. Roulant sans permis et sous l'empire de l'alcool, l'homme a été interpellé et placé en garde à vue

La vigilance fortes pluies et orages levée après de forts cumuls et 160 impacts de foudre

Météo France a augmenté le niveau d'alerte ce samedi 8 février 2025 et a fait passer l'ouest et le nord en vigilance orange fortes pluies et orages depuis 15h. Ces deux zones étaient en vigilance jaune depuis 11h ce samedi matin. Toute vigilance a finalement été levée à 17h30. 160 impacts de foudre ont été enregistrés, ainsi que de forts cumuls de pluie