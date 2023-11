Les quatre infos à retenir : marche blanche, pluie, Ciaran et Odysséa

BONSOIR - À la une de ce samedi soir 4 novembre 2023 : - La Possession : une marche blanche pour Lorane et Yvonne Bomela, et Jean Charles Breda - Fortes pluies : levée de la vigilance dans le nord et l'ouest, le sud reste en orange - Après les dégâts de Ciaran, la France face à la tempête Domingos - Odysséa : la vague rose s'est élancée à L'Etang-Salé

La Possession : une marche blanche pour Lorane et Yvonne Bomela, et Jean Charles Breda

Organisée par l’association E.P.A. et le collectif Stop VIF, une marche blanche en l’honneur de Lorane et Yvonne Bomela et Jean Charles Breda s'est tenue ce samedi 4 novembre 2023, de 16h à 18h, à La Possession. La marche a débuté depuis la Place Festival et est passée à travers la commune. Une centaine de personnes ont participé à l'hommage

Après les dégâts de Ciaran, la France face à la tempête Domingos

À peine remise des dégâts de Ciaran, la France affronte ce week-end une nouvelle tempête, baptisée Domingos, avec 11 départements samedi en vigilance orange aux vents violents, aux inondations ou au risque de submersion, notamment sur la façade atlantique.

Fortes pluies : levée de la vigilance dans le nord et l'ouest, le sud reste en orange

Le mauvais temps continue ce samedi 4 novembre 2023, après un vendredi particulièrement pluvieux. A 14 heures, la vigilance fortes pluies a été levée dans le nord et l'ouest. L'est est passé en jaune, et le sud reste en orange pour l'heure. Une accalmie est attendue ce dimanche. Ce vendredi, des écoles de Sainte-Suzanne ont fermé leurs portes, tandis que plusieurs radiers et routes ont été inondés. La plus grande prudence est recommandée sur les routes, les sorties en montagne vivement déconseillés

Odysséa : la vague rose s'est élancée à L'Etang-Salé

Après une matinée annulée, le reste du programme de samedi d'Odysséa pourra bien avoir lieu. Seules les courses enfants sont reportées avant la fin de l’année 2023 sur piste à l’ Étang-Salé selon la disponibilité du site. Le village a ouvert ses portes à 13h30. Deux vagues roses de 2,5 et 5 km accueilleront les participants inscrits de l’après-midi et les participants du matin qui le souhaitent. La course chronométrée du 10km a été confirmée avec un départ à 16h45