Les quatre infos à retenir : tangues, Saline-les-Hauts, violences et Sainte-Marie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 16 février 2024 : - "Touch pa nout Tang" : les chasseurs de tangues mobilisés devant la préfecture - Saline-les-Hauts : l'école maternelle évacuée après plusieurs malaises - Les violences et le trafic de drogues toujours plus élevés à La Réunion en 2023 - Sainte-Marie : à peine sortie de terre, la résidence Karavel en péril

"Touch pa nout Tang" : les chasseurs de tangues mobilisés devant la préfecture

Après la suspension de l'ouverture de la chasse au tangue, initialement prévue pour ce samedi 17 février, les chasseurs se rassemblent ce matin devant la préfecture de Saint-Denis ce vendredi 16 février. Cette suspension a été décidée par les juges du tribunal administratif de Saint-Denis suite à la demande de l'association de défense des animaux, One Voice. Les chasseurs espèrent voir la chasse s'ouvrir dès le 15 mars jusqu'au 15 avril. Une délégation a été reçue à la préfecture

Saline-les-Hauts : l'école maternelle évacuée après plusieurs malaises

Ce vendredi 16 février 2024, l'école maternelle de la Saline-les-Hauts a été évacuée après que des enfants et des adultes aient été pris de malaises. Les pompiers et le Samu sont intervenus sur place pour prendre en charge les personnes incommodées. Les parents ont eux été appelés pour venir chercher leurs enfants. Si cela n'est pas possible, les enfants sont transférés à l'école élémentaire située à côté.

Les violences et le trafic de drogues toujours plus élevés à La Réunion en 2023

En 2023, la délinquance a augmenté de 16,5% par rapport à l'année précédente. Il s'agit majoritairement de violences envers les personnes, et notamment de violences intrafamiliales, qui sont un véritable fléau dans l'île. Les atteintes aux biens, elles, sont minoritaires et moins fréquentes que dans l'Hexagone. Le bilan de l'année, présenté ce vendredi à la préfecture, fait aussi état d'une explosion des saisies de drogues : une hausse de 88% de saisies pour la cocaïne, de 45% des cachets d'ecstasy, et de 68% de zamal.

Sainte-Marie : à peine sortie de terre, la résidence Karavel en péril

Livrée en octobre 2023 – soit depuis seulement quelque mois – la résidence pour personne âgées peine déjà à tenir debout. Victime du passage du cyclone Belal le 15 janvier dernier, l'immeuble a vu son toit s'envoler, des logements détériorés et surtout des résidents traumatisés. Raison pour laquelle la Confédération nationale du logement a demandé ce vendredi 16 février que soit pris un arrêté de péril imminent ou péril ordinaire. Une échange a d'ailleurs eu lieu ce jour entre locataires et bailleurs, dans une ambiance particulièrement tendue.