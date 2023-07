Rivières à sec, Wuambushu, prix, alimentation et 14 juillet

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 10 au vendredi 14 juillet 2023 : • Lundi 10 juillet - Malgré la pluie : un tiers des réserves d'eau de La Réunion sont (presque) à sec • Mardi 11 juillet - Wuambushu : la grande désillusion de Mayotte • Mercredi 12 juillet - Sans surprise : se nourrir à La Réunion coûte beaucoup plus cher que dans l'Hexagone • Jeudi 13 juillet - Volailles, huile, pâtes : nous sommes le 13 juillet…. et pourtant, les prix n'ont pas baissé • Vendredi 14 juillet - 14 juillet : ce vendredi, ils vont illuminer le ciel réunionnais

Pas ou très peu de pluie, événement pluvieux intense mais très court, des chaleurs au-dessous des normales de saison… à La Réunion, nos ressources manquent d'eau. Une sécheresse qui frappe également l'Hexagone où deux tiers des nappes phréatiques sont sous les normales. Mais alors, qu'en est-il à La Réunion ? Réponse…

Lancée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en avril – avec un objectif sécuritaire et anti-immigration - l'opération Wuambushu en a connu des rebondissements, des déboires voire même des désillusions pour certains habitants de Mayotte. Et si, non loin de La Réunion, Wuambushu se poursuit et "les résultats sont là" selon les dires du ministre, le départ précipité de la CRS-8 et les violences exacerbées de ce week-end montrent le contraire.

Alimentation, logement, transports, loisirs… ce n'est plus un secret pour personne, à La Réunion, la vie est bien plus chère que dans l'Hexagone – et ce, quoi que puisse en le gouvernement. Globalement, l'écart de prix est de plus de 9%. Dans l'alimentaire cette différence est de 37%. Un écart faramineux.

Souvenez-vous, le 9 juin 2023, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie l'avait promis, il y aura une baisse des prix sur des centaines de produits dès juillet. Un mois après cette annonce – attendu de tous – face à une inflation qui à La Réunion a pris 1,6% en un mois en mai et 8,4% sur les 14 derniers mois, où en est-on ? Vraisemblablement, toujours au même point… Ce constat arrive alors que selon les chiffres publiés ce mardi, les prix des produits alimentaires à La Réunion sont jusqu’à 37 % plus cher que dans l'Hexagone.

Ce vendredi 14 juillet 2023 - nombreux sont ceux qui l'attendent -, le fameux et traditionnel feu d'artifice lancé du Barachois à Saint-Denis. C'est vrai, que serait la fête nationale sans son ciel illuminé ? Cette année, dans le chef-lieu, où ce spectacle pyrotechnique est décrit comme étant le plus beau de l'Océan indien, c'est le cinéma qui sera à l'honneur. Le spectacle ne se construit pas tout seul et a demandé des heures de préparation aux équipes de l'ombre qui vont illuminer le ciel de Saint-Denis et vous en mettre plein les yeux.