3.901 oiseaux sauvés par la Seor à La Réunion en 2024, un record

Avec 3.901 oiseaux et autres animaux pris en charge l'année dernière, la Société d’études ornithologiques de La Réunion (Seor) a connu une année record. Grâce à l'implication des équipes et des bénévoles, 83% des animaux accueillis ont pu être relâchés dans leur milieu naturel. (Photo sly/www.imazpress.com)

"Le précédent record avait été enregistré en 2021, avec environ 3600 animaux recueillis", explique Julie Tourmetz, responsable du centre de sauvegarde de la Seor.

"En 2022, la Seor sauvait 2.700 animaux. Puis ce chiffre avait malheureusement augmenté : 3.250 animaux avaient été recueillis en 2023".

- L'activité humaine, principale menace -

2024 a été marqué par deux faits. D'abord le passage du cyclone Bela sur La Réunion en janvier, de nombreux puffins tropicaux avaient été sauvés. ensuite, au mois d'avril à Cilaos où plus de 700 pétrels échoués en quelques jours avaient été pris en charge.

Les principales causes d'admission restent liées aux menaces causées par l'activité humaine, telles que la pollution lumineuse (83% des cas), les collisions avec des infrastructures ou des véhicules (3,6%), et l'échouage des jeunes oiseaux désorientés (1,6%).

"Le centre de soins est la vitrine de l'état de santé de la population naturelle de l'île. On remarque que 93% des causes sont liées à l'activité humaine alors on travaille à la prise en charge des animaux impactés par ces éléments, mais il est important de diminuer le plus possible la source du problème", explique Julie Tourmetz. "Si on ne règle pas la pollution lumineuse, on peut tripler le nombre d'animaux recueillis par an".

- La pollution plastique, nouvelle menace pour les oiseaux à La Réunion -

Alors que la Seor travaille à réduire les menaces pour ces espèces en souffrance, de nouvelles menaces sont identifiées. C'est le cas de la pollution plastique.

"Alors qu'on le voyait peu dans les années 2010, on a constaté lors des dissections, depuis 2016, qu'un pétrel sur deux et deux puffins sur trois contenaient des particules de plastique".

Le pétrel de Barau, endémique de notre île, est d'ailleurs une espèce bioindicatrice. C'est-à-dire que sa présence ou son état de santé fournit des informations sur l'état d'un écosystème.

- Des espèces particulièrement vulnérables et protégées -

Les oiseaux marins représentent en général plus des trois quarts des animaux recueillis par la Seor. Pour 2024, sur les 3.901 prises en charge, 91 % sont des oiseaux marins, soit 3551 oiseaux répartis en neuf espèces distinctes.

Ont été recueillis en 2024 :

1.786 puffins tropicaux et 1.398 pétrels de Barau, dont 87% ont pu être sauvés et relâchés.

53 puffins du Pacifique

6 pétrels noir de Bourbon

276 pailles-en-queues à brins blancs, avec un taux de réussite de 63%.

26 noddis (bruns et à bec grêle), dont seulement 19% ont survécu.

20 busard de Maillard, unique rapace endémique de La Réunion et espèce en danger d'extinction, dont 9 ont été retrouvés morts (victimes d'empoisonnement secondaire ou de collisions)

193 oiseaux d'autres espèces terrestres indigènes ou endémiques (oiseau-lunettes gris, Salangane des Mascareignes, Bulbul de La Réunion, Tourterelle malgache, Oiseau-lunettes vert, Hirondelle de Bourdon)

11 oiseaux d'eau et limicoles (Héron strié et Courlis corlieu)

27 oiseaux exotiques

13 chauves-souris (petit molosse),10 caméléons et 73 NAC (Perroquet, perruche, reptiles..) ont également été recueillis.

Au total, 57.578 animaux ont été pris en charge par le centre depuis sa création.

- "Il faut des actions concrètes pour limiter les menaces" -

Face à l’augmentation des prises en charge, la Seor continue d’améliorer ses infrastructures et ses méthodes de soins. Elle mène également des actions de sensibilisation pour lutter contre les menaces pesant sur la faune locale, notamment la pollution lumineuse et l’urbanisation croissante.

Des conventions sont également signées avec des entreprises ou institutions de l'île, comme par exemple le Grand Port Maritime de La Réunion où le travail effectué depuis 6 ans pour réduire l'éclairage a porté ses fruits. "On a réussi à diminuer de manière drastique le nombre d'échouages avec la mise en place de nouvelles lumières ou encore de nouvelles orientations", précise Julie Tourmetz.

"Une année, la SRPP au Port, avait recensé plus de 150 oiseaux échoués. C'est énorme pour un seul site", appuie la responsable du centre de sauvegarde. "Après avoir signé la convention et opéré quelques changements, la saison suivante, ils ont recueilli à peine une dizaine d'animaux. On voit donc que ça marche !"

"Soigner, relâcher et protéger les espèces locales est notre priorité. Mais sans actions concrètes pour limiter les menaces, nous ne pourrons pas enrayer la disparition de certaines espèces", souligne Julie Tourmetz, responsable du Centre de soins. "Nous tenons aussi à remercier la population qui aide les animaux qu'ils retrouvent. C'est grâce au grand public que nous sommes capables de les prendre en charge et les sauver"

- Ce qu'il faut en cas de découverte d’un oiseau échoué -

Si vous trouvez un oiseau échoué, n’hésitez pas à rapidement contacter la Société d’études ornithologiques de La Réunion au 02 62 20 46 65.

"Si personne n’est disponible lors de votre appel, laissez votre nom et votre numéro de téléphone sur notre répondeur. Dès lors, nous organiserons ensemble sa récupération dans les plus brefs délais grâce à notre réseau de sauvetage (bénévoles + structures relais) opérationnel sur toute l’île" précise la Seor.

Quelques conseils si vous tombez sur un oiseau : "mettez-le dans un carton, dans lequel vous avez fait quelques trous pour lui permettre de respirer et placez-le dans un endroit au calme, à l’abri de la chaleur et du soleil, des chiens et des chats. Ne le nourrissez pas !"

vg/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com