Toussaint : une journée pour honorer les morts, d'ici et d'ailleurs

En ce 1er novembre 2023, comme tous les ans, les Réunionnais.es honorent leurs défunts. Cette Toussaint revêt cependant un caractère particulier cette année, alors que ces derniers mois ont été marqués par des drames, à La Réunion comme partout dans le monde. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Comme le veut son nom, le 1er novembre correspond, dans la croyance catholique, à la fête de tous les Saints. Le 2 novembre, lui, correspond à la journée des défunts officiellement fixée dans le calendrier chrétien. Mais les familles profitent de ce jour férié pour faire la tournée des cimetières de l'île pour honorer les morts.



En cette année 2023 où les drames se sont enchaînés, nous avons une pensée particulière pour toutes ces victimes qui ont perdu la vie ces derniers mois au moins d'autres êtres humains.



Nous pensons tout particulièrement à Yvonne et Lora Bomala, ainsi qu'à Jean-Charles Breda, tous trois tués ce samedi à La Possession. Nous pensons aussi à Shana, dont la mort a ébranlé toute La Réunion en septembre dernier, mais aussi à Kenya, victime de jets de galets alors qu'elle circulait en voiture au début du mois d'octobre. Nos pensées vont aussi aux proches de Alain L., tué à Salazie sur fond d'homophobie.

Nous pensons aussi aux victimes d'accidents, à ces quatre décès survenus ce mardi dans un crash d'hélicoptère, aux deux personnes décédées dans des crash d'ULM cette année, et aux 24 victimes d'accidents de la route.



Alors que chacun s'apprête à se recueillir en ce jour, nous n'oublions pas non plus toutes les victimes de la folie de l'Homme à travers le monde.



De l'Hexagone où le terrorisme a encore clamé une vie le 13 octobre dernier, au Yémen où la famine fait rage, de l'Afghanistan où les femmes sont tuées parce que femmes au Soudan où la population paie le prix de la "guerre des généraux", de la Syrie où les bombardements incessants continuent après plus de dix ans de guerre à l'Ukraine bombardée par la Russie, des Israéliens massacrés par le Hamas à la bande de Gaza victime des crimes contre l'humanité de l'Etat israélien...La rédaction d'Imaz Press Réunion rend hommage en ce 1er novembre à toutes ces vies perdues en raison de leurs origine, leur religion, ou le simple fait d'être né au mauvais endroit, au mauvais moment.



