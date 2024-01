Un sanglier qui fait trempette, un alligator gelé et interdiction de neiger

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 décembre au vendredi 19 décembre le voici : C'est une scène peu courante qui a été filmée au large d'Agde, en pleine mer Méditerranée. Non ce n'est pas un poisson ou un dauphine qui nage... mais bien un sanglier. Alors que le pays traverse une importante vague de froid, un alligator du centre de protection des alligators de Beaumont s'est retrouvé gelé. À Raillencourt-Sainte-Olle, dans le Nord le maire a pris un arrêté pour demander à la neige de ne plus tomber sur son territoire.

- Dans l'Hérault, un sanglier filmé en train de nager en pleine mer Méditerranée

C'est une scène peu courante qui a été filmée au large d'Agde, en pleine mer Méditerranée. Non ce n'est pas un poisson ou un dauphine qui nage... mais bien un sanglier. Un peu plus tôt, l'animal avait été aperçu sur la plage. Après tout, il n'y a pas que les hommes et les mammifères marins qui ont le droit de faire trempette, les sangliers aussi.

Un pêcheur qui passait par là, a filmé la scène. L'animal se dirigeait à la nage en direction du fort.

#Insolite : Une scène surréaliste a été filmée ce samedi 13 janvier 2024 entre le fort #Brescou et la côte Agathoise dans l’#Hérault. Un pêcheur, qui se trouvait à bord de son bateau, a aperçu un #sanglier nageant en pleine #mer ! #Agde #CapDagde #Video pic.twitter.com/R91Iy0XjhE — InfOccitanie (@infoccitanie) January 13, 2024

Si l'image prête à sourire, apercevoir un sanglier en train de nager n'est pas si rare que ça. Au mois d'août dernier, au large de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), un couple qui faisait une sortie en bateau avait également croisé un sanglier au milieu de l'eau, à trois kilomètres du rivage. "J'ai d'abord cru à un dauphin ou à un poisson-lune, jusqu'à ce que je reconnaisse un sanglier quand il s'est approché" racontait Gentien Cazauxn auprès de nos confrères de Ouest-France, en précisant que l'animal semblait un peu "perdu et paniqué".

Reste que les sangliers sont plutôt "bons nageurs". "Comme beaucoup d’animaux, ils ont un instinct de nageur", évoque Max Alliès, le président de la Fédération départementale des chasseurs de l’Hérault, auprès de nos confrères de 20 Minutes.

- États-Unis : plusieurs alligators immobilisés dans un lac gelé

C'est une scène inattendue qui a été filmée au Texas aux États-Unis. Alors que le pays traverse une importante vague de froid, un alligator du centre de protection des alligators de Beaumont s'est retrouvé gelé. Seul son museau sort de la glace.

Dans cette vidéo déjà vue des milliers de fois sur TikTok, un membre du centre rappelle que si beaucoup de gens savent ce que font les alligators pendant le printemps et l’été, très peu d’entre eux connaissent les réflexes de survie employés par ces reptiles lorsque vient l’hiver.

#animaux #hiver #alligator ♬ son original - TF1 INFO @tf1info ???? Des images impressionnantes d'alligators bloqués dans la glace ont été prises en Caroline du Nord, aux États-Unis. Ces reptiles parviennent à respirer grâce à la pointe de leur museau qui se trouve à l'air libre. Comme d'autres animaux à sang froid, les alligators peuvent en hiver se plonger dans un état d'inactivité, la brumation. #insolite

Sur les images, on peut voir que l’animal est "coincé" dans la glace et que seul son museau en sort. Les alligators ayant le sang froid, ils dépendent principalement de leur environnement pour réguler la température de leur corps, comme l’explique l’aquarium de Caroline du Sud sur son site Internet.

"Son cœur bat trois fois par minute. C’est incroyable. C’est ainsi que les alligators survivent dans la glace", poursuit le spécialiste du centre de protection des alligators.

- Un maire prend un arrêté pour... interdire à la neige de tomber

C'est un arrêté plutôt original qu'a pris le maire de la commune de Raillencourt-Sainte-Olle, dans le Nord. Dans ce document officiel, Bernard de Nada demande à la neige de ne plus tomber sur son territoire. Une réponse humoristique pour répondre à certains de ses administrés qui s'étaient plaints de la neige.

La mesure fait suite à "l'épisode de grand froid survenu entre le 17 et le 21 janvier", qui a engendré dans cette commune de quelque 2.200 habitants des "chutes de neige et des pluies verglaçantes".

Au-delà du ton humoristique revendiqué par le maire, cet arrêté est une façon pour lui de pousser un coup de gueule, de "faire taire les gens intolérants", explique-t-il dans le média de La Voix du Nord. Le maire dit avoir subi, lui et son adjoint aux travaux, un "déferlement d'appels" de ses administrés lors de la vague de froid.

Ils estimaient que les services communaux n'avaient pas comme il se doit accompli leur mission de déneigement et de salage des voiries communales.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com