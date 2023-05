Wuambushu, RSA, hiver, escargots et stérilisation

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 15 mai au vendredi 19 mai 2023 : • Lundi 15 mai - Expulsions à Mayotte : des enfants (parfois très jeunes), risquent de se retrouver à la rue • Mardi 16 mai - Contrepartie obligatoire pour percevoir le RSA : main-d'œuvre bon marché ou tremplin vers l'insertion... • Mercredi 17 mai - L'hiver porté disparu, l'été prolonge son séjour • Jeudi 18 mai - Agriculture : les escargots font aussi la foire à Bras-Panon • Vendredi 19 mai - En Métropole l'Etat veut relancer la natalité, à Mayotte l'ARS encourage la stérilisation des femmes

Depuis fin avril, l'opération "Wuambushu" a officiellement débuté à Mayotte. Toutefois, si le gouvernement a envoyé ses troupes dans l'île au parfum pour endiguer la violence et procéder aux décasages – qui sont pour l'heure à l'arrêt, comme les expulsions – le gouvernement a oublié un facteur très important, l'humain. Car oui la violence fait rage, oui des personnes sont en situation irrégulière… mais derrière ces expulsions, l'État a-t-il pensé aux familles dont les enfants – parfois très jeunes – sont eux nés sur le sol français ?

À compter de ce mois de mai 2023, certains allocataires vont voir leur revenu de solidarité active (RSA) soumis à un engagement d’activité de 15 à 20 heures par semaine. Cette obligation a été rappelée par Élisabeth Borne lors de sa visite dans l'agence Pôle emploi de Saint-Leu où le dispositif France Travail est expérimenté. La Réunion est d'ailleurs le seul territoire d'Outre-mer où cette mesure est testée. Selon le gouvernement cette disposition a vocation à accompagner les bénéficiaires du RSA vers l'emploi. La cheffe du gouvernement a confirmé que des sanctions seront prises à l'encontre de ceux "qui ne se conformeraient pas au parcours de retour vers l'emploi". À La Réunion, où 100.000 personnes bénéficient de cette allocation, ce RSA "sous conditions" divise.

Où est l'hiver ? Est-il en retard ? L'été joue-t-il toujours les prolongations ? Dans les bas on transpire encore à grosses gouttes. Dans les Hauts, même si le ti palto s'impose parfois en fin de journée, il ne fait pas grand froid. Du ressenti tout cela. Pas du tout. "Les températures restent largement au-dessus des normales saisonnières sur la première quinzaine du mois d'avril" confirme Météo France. Un record de chaleur a même été battu en mai. L'hiver devrait finalement arriver dans les prochains jours.

Il y a de cela deux semaines, nous vous faisions découvrir les objets insolites du Salon de la maison à la Nordev à Saint-Denis. Cette voici, c'est du côté de Bras-Panon que nous sommes allés, et plus exactement à la 44ème foire agricole, bien connue des Réunionnais. Veaux, vaches, cochons sont au rendez-vous. Toutefois… c'est sur trois stands aux produits peu communs qu'Imaz Press a décidé de porter son attention.

Alors que le taux de natalité est au plus bas dans l'Hexagone et que le gouvernement veut encourager les Françaises à faire plus d'enfants, à Mayotte, l'Etat semble surtout vouloir ralentir les naissances. Fin mars, l'Agence régionale de santé a en effet révélé sa volonté d'encourager les stérilisations auprès des mères mahoraises. Une information qui nous avait échappé, au milieu des manifestations et visites ministérielles, mais qui n'en est pas moins importante – et inquiétante. Et qui rappelle surtout des heures sombres de l'Histoire française dans ses territoires ultra-marins.