Carburants : la CGTR demande que les travailleurs réunionnais ne soient pas les oubliés de la baisse des prix

Le gouvernement a annoncé une baisse des prix des carburants dès le 1er novembre. Ce mardi 13 octobre 2026 le préfet à annoncé à Imaz Press qu' "Il n'y aura pas de libération d'une fraction des stocks stratégiques de carburants pour La Réunion". Dans un communiqué de presse diffusé ce mercredi 14 octobre 2026, la CGTR a réagit et "refuse d’accepter que les travailleurs et la population réunionnaise soient, une fois de plus, laissés de côté face aux mesures annoncées par le gouvernement pour faire baisser les prix des carburants dans l’Hexagone". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Selon les informations publiées par la presse, le gouvernement prévoit de mobiliser une partie des stocks stratégiques de carburants afin de permettre une baisse des prix à la pompe en métropole dès le 1er novembre 2026", écrit la CGTR.

Cette mesure pourrait représenter environ 10 euros d’économie par plein pour les automobilistes concernés. La préfecture a indiqueé à Imaz Press, ce mardi 13 octobre 2026, que "les annonces du chef du gouvernement sur la libération d’une fraction des stocks stratégiques de carburants ne concernent pas La Réunion". "La préfecture affirme que ce dispositif ne nous concerne pas, au motif que notre approvisionnement est différent et que les prix des carburants sont réglementés", écrit la CGTR.

"Mais la réglementation des prix à La Réunion ne doit pas devenir un prétexte pour priver les Réunionnais des bénéfices d’une baisse des prix à la pompe. Nous exigeons que toute baisse susceptible d’être répercutée sur les prix soit clairement identifiée et que ses effets soient expliqués en toute transparence à la population. Les travailleurs réunionnais ne gagnent pas moins à subir la hausse des prix. Ils ne doivent pas non plus être moins considérés lorsqu’il s’agit de leur permettre de réaliser des économies", continue la CGTR.

L'organisation syndicale poursuit : "La CGTR demande donc au gouvernement et aux autorités préfectorales de préciser, sans attendre, quels dispositifs adaptés seront mis en place pour La Réunion, comme l’a évoqué le Premier ministre, et de garantir que notre territoire ne sera pas exclu des mesures destinées à protéger le pouvoir d’achat. Nous demandons également une transparence totale sur la formation des prix des carburants, les coûts d’approvisionnement, les marges des différents acteurs et les éventuelles baisses qui pourraient être répercutées à la pompe. Le pouvoir d’achat des Réunionnais ne peut pas être une variable d’ajustement. L’égalité de traitement doit aussi s’appliquer dans les faits, et pas seulement dans les discours".

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