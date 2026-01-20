Les Nuits de la lecture reviennent pour une 10ème édition sur le thème "Villes et campagnes"

Les 10ème Nuits de la lecture, organisées pour la cinquième année par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 21 au 25 janvier 2026. À La Réunion, plus de 107 événements dans différentes communes accueillent le public sur le thème "Villes et campagnes" (Photo : sly/www.imazpress.com)

"La vision des relations ville-campagne qui a majoritairement prévalu jusqu’au milieu du XXe siècle, opposant classiquement territoires urbains et territoires ruraux, a été la source d’inspiration de nombreux romans et d’œuvres littéraires, dans tous les genres, du polar à la science-fiction, en passant par la poésie", indique le ministère de la Culture.

"Sous sa forme disparue, contemporaine, futuriste ou fantasmée, la ville, inspiratrice et muse, nourrit l’imaginaire littéraire et artistique, ainsi que les études sociologiques et géographiques urbaines. Véritable motif littéraire au XIXe siècle, la ville est ce lieu de tous les possibles, ou de toutes les angoisses, propice à la réflexion morale et sociale", ajoute le ministère.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.

- Plus d’une centaine d’animations sur toute l’île -

À La Réunion, la filière du livre et de la lecture se mobilise avec les acteurs culturels et sociaux pour célébrer le plaisir de lire, et réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Du 21 au 24 janvier 2026, les médiathèques de la ville de Saint-Paul, des temps forts sont prévus avec l'intervention d'artistes comme William Mendelbaum, Bernard Joron ou encore Teddy Doris du groupe Tine Poppy.

Plusieurs invités seront au rendez-vous :

Le concert du pianiste international William Mendelbaum à la médiathèque Leconte de Lisle, le vendredi 23 janvier à 17h30.

Le concert acoustique de Bernard Joron (groupe Groupe Ousanousava) et Teddy Doris (Groupe Tine Poppy...) à la médiathèque Michel Adélaïde à Saint-Gilles-les-Bains, le samedi 24 janvier à 19h au marché couvert de Saint-Gilles-les-bains.

Le spectacle "éclosion" pour les tout-petits, proposé par la compagnie Mille et une façons, dans plusieurs médiathèques.

Le spectacle "Péi Zanimo" proposé par la compagnie Artourn et Compagnie, dans plusieurs médiathèques.

Au Port, la médiathèque Benoîte Boulard accueille l'exposition "Mes cheveux et moi : histoire et histoires capillaires". C'est un projet artistique et éducatif porté par les élèves du collège Oasis en lien avec la Cité éducative de la ville du Port.

Retrouvez tous les programmes des établissements participants près de chez vous sur le site dédié.

- Un temps fort dédié à la lecture sous toutes ses formes -

Les Nuits de la lecture seront l’occasion de proposer des rencontres et des animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans des écoles, des musées, des lieux culturels et artistiques, des espaces associatifs et de solidarité, des structures pénitentiaires ou encore des Instituts français, réaffirmant ainsi la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous.

Les Nuits de la lecture vont permettre aux enfants de découvrir cette activité sous plusieurs angles, une manière aussi de combattre l’illettrisme qui touche à La Réunion plus de 100.000 personnes, soit plus de 21% de la population réunionnaise âgée de 16 à 65 ans (10 % en métropole).

