[Photos] Grand Raid : Hugo Deck devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Diagonale des fous, le Réunionnais Judicaël Sautron termine à la 4ème place

Il l'a fait ! Hugo Deck est le grand vainqueur de la Diagonale des Fous en 22 heures, 54 minutes et 19 secondes. Il est arrivé ce vendredi à 21 heures au stade de La Redoute (Saint-Denis) sous les ovations. Robin Juillaguet et Jérôme Vanderschaeghe sont arrivés respectivement deuxième et troisième de la course. Le Réunionnais Judicaël Sautron termine en quatrième position. Du côté de la Mascareignes, Florian Bernabeu-Seguy a gagné chez les hommes et Claire Jacquin chez les femmes. L'équipe Zembro sous BBL a remporté le relais Zembrocal. Si les premiers peuvent désormais souffler, ils sont encore nombreux à arpenter les sentiers. On leur souhaite bon courage. Tien bo larg pa... (Photos : Richard Bouhet, Emmanuel Grondin, Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ce vendredi soir, à 20 heures, le Trail de Bourbon s'est élancé de Cilaos.

- Hugo Deck remporte la Diagonale des Fous -

Il n'a laissé que peu de place à ses adversaires, après avoir dépassé Vincent Esmiol au Maïdo, le jeune sportif Hugo Deck, 26 ans, s'est largement imposé en moins de 23 heures. Un record.

Le coureur a terminé la course en 22 heures, 54 minutes et 19 secondes.

À 26 ans, il est le plus jeune vainqueur de l'histoire du Grand Raid.

Une victoire d'autant plus remarquable que, quand on regarde son palmarès, Hugo Deck n'a jamais effectué d'ultra trail.

À son arrivée, ses premiers mots ont été : "j'ai l'impression que je n'ai plus de fatigue avec ce public qui est incroyable. La Réunion est formidable." Le "Grand Raid c'est une fête géante sur l'île et c'est incroyable".

Il l'a dit : "le Grand Raid est une course à mon image et ça donne envie de revenir".

Après une remontada de folie - 13ème à Hell-Bourg - c'est en deuxième de la Diagonale des Fous que termine Robin Juillaguet en 23 heures, 51 minutes et 54 secondes. Lui-même n'en revient pas. "Honnêtement je ne comprends pas cette journée, c'est incroyable. J'ai eu très peu de coups de moins bien, j'ai pris trop de plaisir."

Termine sur la troisième place du podium, le Belge Jérôme Vanderschaeghe. Il a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute en 24 heures, 10 minutes et 35 secondes. Une revanche sur l'année passée où il était arrivé 5ème de la course. "C'était inespéré. Je ne pensais pas à un podium mais j'ai fait une course intelligente", dit-il.

À 22h38, le ti cok péi, Judicaël Sautron, est arrivé à La Redoute accompagné de la ferveur du public. Il termine à la quatrième place en 24 heures, 38 minutes et 40 secondes. Mais pour lui, vu l'ambiance, "c'est comme si j'étais arrivé premier".

Il aurait voulu terminer sur le podium "mais devant il y avait un plateau costaud", dit-il.

Judicaël Sautron courait pour l'association Nos tout-petits de La Réunion. Une association qui accompagne les mamans qui ont perdu un bébé à la naissance.

Malheureusement, sur cette course, il y a eu quelques déceptions et abandons des élites.

Il faisait partie des élites hommes de cette Diagonale des Fous, le local Mathieu Desserprit, dossard 282, a abandonné la course dès le début, au Domaine Vidot.

L’athlète Thibault Garrivier, figurant également parmi les élites de la Diagonale des Fous, a rendu son dossard à Hell-Bourg (Salazie). Dans la descente de Bélouve, il avait expliqué avoir pris le départ malade.

Depuis Mare à Boue, Fabrice Payet enchaîne les chutes sur les sentiers de la Diagonale des Fous. Il a pris la décision d’arrêter avant la Plaine des Merles. Cette année, il avait annoncé au micro d'Imaz Press vouloir "faire mieux" et pourquoi pas terminer sur le podium mais ces problèmes de santé ont eu raison de lui.

Sur la Diagonale, le Suisse Jean-Philippe Tschumi a abandonné. Après plus de 17h de course, le corps dit stop…

À la onzième place, l'élite Thibault Baronian abandonne avant le pointage à La Possession.

La favorite réunionnaise, Amélie Huchet, a abandonné la course à Hell-Bourg suite à des problèmes de santé. Autre élite péi, Émilie Maroteaux n'a pas poursuivi son parcours et a abandonné avant le pointage à Roche Plate.

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- Florian Bernabeu-Seguy et Claire Jacquin remportent la Mascareignes -

Sur la Mascareignes, Florian Bernabeu-Seguy est le grand vainqueur de la course. Après 8 heures, 13 minutes et 32 secondes de course, le sportif a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute à Saint-Denis.

Accusant le coup après ces heures de course, il a tout donné. Au micro de Réunion La 1ère il a confié : "j'ai eu beaucoup de crampes". "Ça a été très intense, c'est parti vite, je me suis senti très bien."

Est arrivé seconde place, le malgache Nirina Haja. "Il est très très fort", dit-il, évoquant son concurrent. Le sportif a terminé la course en 8 heures, 17 minutes et 47 secondes de course.

Après 8 heures 36 et 40 minutes de course, le coureur péi Jean-Charles Breton, dossard 3781, a terminé la course en troisième position.

Du côté des féminine, après 10 heures de course, 11 minutes et 27 secondes, c'est à 11 heures 11 ce vendredi 16 octobre 2026, que Claire Jacquin, a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute. Elle termine la course en première position.

À l'arrivée, elle confie : "je suis restée dans ma bulle. J'ai essayé de ne partir trop vite pour ne pas explosé". Mais difficile pour elle de réaliser qu'elle a gagné la course. "Je partais seulement avec l'idée de terminer sur le podium."

Arrive en deuxième position, Julia Velly après avoir terminé la course en 10 heures, 58 minutes et 27 secondes.

Troisième finisher, Chloé Le Guillou en 11 heures, 1 minute et 14 secondes.

Blandine L'Hirondel a terminé la course en 11 heures, 57 minutes et 30 secondes. La grande vainqueure de la Diagonale des Fous l'année passée est arrivée pleine d'émotions. "C'était une arrivée très importante pour moi et en mémoire de Lola" a-t-elle confié à l'arrivée à La Redoute.

- La team Zembro sous BBL termine première du relais Zembrocal -

Ils ont dominé la course durant très très longtemps, les quatre coureurs de la team Zembro sous BBL, Thomas Van der Kaa, Thomas Wiplier, Thomas Lecointre et Étienne Boulbin, sont arrivés premier du relais Zembrocal. Ils terminent sur un temps de 21 heures, 03 minutes et 42 secondes.

Avec plus d'une heure d'écart sur la première équipe, les teams Nanyukiche et la fabrique à F terminent respectivement à la 2ème et 3ème place. La team Nanyukiche est arrivée en 22 heures, 17 minutes et 12 secondes. La teamn la fabrique à F a terminé la course en 22 heures, 23 minutes et 15 secondes.

Les féminines du Training Paillettes Club ont terminé premières du relais Zembrocal ce vendredi 16 octobre 2026. Elles sont arrivées en 23 heures, 17 minutes et 22 secondes. Elles sont 5ème au classement général.

Les 2èmes et 3èmes féminines ont également franchi la ligne d'arrivée à La Redoute ce vendredi 16 octobre 2026. Montent sur la deuxième marche du podium, l'équipe de la "reine" Marcelle Puy, l'équipe Les Papang' de la Prudence en 24 heures, 43 minutes et 38 secondes. Clôture ce podium, la team transju intersport en 25 heures et 21 minutes.

- 7.226 inscrits sur les cinq courses du Grand Raid -

Cette année le Grand Raid attire davantage de courses que l'année passée. Au total, 7.226 sont inscrits (contre 7.183 en 2025) pour les cinq courses au programme, à savoir : la plus folle, la Diagonale des Fous, le Trail de Bourbon, la Mascareignes, le Relais Zembrocal et la Métis Trail.

Des coureurs venus de près de 34 pays différents et dont les âges vont de 20 à 78 ans pour le coureur le plus âgé de la Diagonale des Fous. Il s'appelle Georges Zibel et vient de La Réunion.

Selon les chiffres du Grand Raid, les hommes représentent la majorité des traileurs dans chacune des courses.

Ce mardi 13 octobre 2026, l'ONF informait de "l'achèvement des travaux de sécurisation et de réhabilitation menés sur le sentier Roche Plate – La Brèche (cirque de Mafate). Le sentier est donc rouvert au public et aux fous du Grand Raid.

"Attention, ça reste quand même un terrain fragile, il y a des sentiers où il faut faire attention" lance Pierre Maunier. Écoutez.

- La Diagonale des Fous -

2.871 coureurs se sont élancéssur la Diagonale des Fous ce jeudi soir, 15 octobre 2026, à 22 heures. Ils sont 1.294 locaux, 1.352 venus de l'Hexagone ou des autres Outre-mer et 225 internationaux.

L'épreuve reine fait cette année, 180 kilomètres pour 10.200 mètres de dénivelé positif.

Le dernier survivant de cette course a lieu jusqu'à dimanche, 16 heures, pour franchir la ligne d'arrivée à La Redoute.

Lire aussi - Diagonale des Fous : une cinquième participation pour Guillaume Grondin, passionné de trail

- Le Trail de Bourbon -

Sur le Trail de Bourbon, 1.317 personnes sont inscrites, dont 770 réunionnais et 48 internationaux. Le départ du TDB a eu lieu ce vendredi 16 octobre 2026 de Cilaos.

Les coureurs devront parcourir 106 kilomètres de sentier et affronter 6.200 mètres de dénivelé positif.

Parmi les élites, Victoria Devouge, Marine Sechet, Claire Gatto, Jennifer Sauvage, Alexandre Depeche, Simon Bulloz ou encore Sébastien Poesy.

Le premier et la première de cette course sont attendus samedi 17 octobre sur le stade de La Redoute, dans la matinée.

Ultime temps de passage pour le ou la dernière, le dimanche 18 octobre à 14 heures.

Après avoir déjà couru plusieurs Grand Raid, Jean-Christophe Robert va s'aligner sur le Trail de Bourbon 2026. Ce sportif expérimenté, atteint d'un diabète de type 1 et greffé du pancréas, veut "montrer que la maladie n'empêche pas de se dépasser",

- La Mascareignes -

Sur la Mascareignes, 1.512 traileurs ont franchi le cap de l'inscription. 878 viennent de La Réunion, 551 de l'Hexagone ou ailleurs et 83 d'autres pays. Tous ont pris le départ dans la nuit de ce jeudi 15 octobre au vendredi 16 octobre à 1 heure de Hell-Bourg (Salazie).

La Mascareignes et ses 74 kilomètres de sentiers et 3.800m de dénivelé attendent les coureurs. Un parcours technique et exigeant.

- La Métis Trail -

La plus petite course, la Métis Trail, regroupe 694 coureurs, dont 449 sportifs péi. Le départ sera donné ce samedi 17 octobre à 6 heures, pour une arrivée des premiers en début d'après-midi.

La Métis Trail avec ses 51 kilomètres et 2.500 m de dénivelé permettra à un plus large public de s’engager sur les sentiers réunionnais.

L'arrivée des derniers est prévue à 20 heures le samedi.

- Le relais Zembrocal -

Enfin, le relais Zembrocal qui se court en équipe, va accueillir 832 relayeurs dans les sentiers. C'est ce relais qui a inauguré la nouvelle édition du Grand Raid, puisque le départ a eu lieu ce jeudi 15 octobre 2026 à 17 heures de la mairie de Saint-Joseph.

Le Zembrocal trail est une course en relais de quatre personnes sur 160 kilomètres, 8.460.m de dénivelé.

Les ultimes traileurs ont jusqu'au samedi, 10h45, pour franchir la ligne d'arrivée.

- Des animations sur le stade de La Redoute -

Alors que certains continueront de suer dans les sentiers, priant pour terminer la course au stade de La Redoute (Saint-Denis) en temps et en heure, des animations seront mises en place pour faire patienter le public... et les proches.

Ce dimanche, jour de fin du Grand Raid, un feu d'artifice sera lancé pour clore cette nouvelle édition de la course la plus folle au monde.

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