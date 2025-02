L'oeil de Garance est sur La Réunion, de fortes pluies et des d'importantes rafales de vent s'abattent sur l'île

10:06 Garance souffle sur les Avirons La commune des Avirons est désormais aux prises aves les vents et les pluies de Garance. Regardez

10:02 "La reprise va être plus brutale, sur le nord et l'est de l'île", selon le préfet Le nord de l'île est actuellement touché par le mur de l'oeil du cyclone annonce le préfet Patrice Latron chez nos confrères de Réunion La 1ère. Des rafales de vents à 214 km/h ont été enregistrées à l'aéroport de Roland Garros. "Il risque d'y avoir 10 minutes d'accalmie avec le passage de l'oeil mais selon météo-France, la reprise va être plus brutale, sur le nord et l'est de l'île", vient de confier le représentant de l'État . "Je n'ai pas connaissance de victime", assure Patrice Latron.

10:02 Attention aux conditions météo faussement calme Selon Météo France, après l'œil et le mur de l'œil, les conditions pourraient être pires dans le nord et l'est de l'île.

09:50 Le nord de l'île dans l'oeil C'est le calme plat actuellement dans le nord de l'île. Un calme tout à fait relatif. L’alerte violette couvrira le passage de l’œil du cyclone, une zone de calme relatif situé au centre du cyclone. Il ne faut pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques et rester confiné. Rappel, tant que la situation météorologique le permet, toute personne dont l’habitation n’est plus sûre doit chercher refuge au plus près de son domicile, rester le moins possible dehors et appeler les secours si cela est nécessaire.

09:40 Des coupures d'eau à Trois-Bassins La Régie La Créole, informe ses usagers de la commune de Trois Bassins, qu’en raison d’une panne de pompage sur le réservoir R4 situé à Trois Bassins centre, le remplissage des réservoirs en amont est perturbé. Cela a pour conséquence un niveau bas pour le réservoir R5 sur la route Hubert Delisle, tandis que les réservoirs R6 situés sur la route Forestière et Cocâtre sont actuellement vides. Environ 800 abonnés de la commune de Trois Bassins pourraient être affectés par une interruption temporaire de la distribution d’eau.

09:35 Saint-Denis : Garance souffle sur le quartier de la Montagne Garance c'est brusquement abattue sur le quartier de la Montagne à Saint-Denis en début de matinée ce vendredi 28 février. De fortes pluies et des grosses rafales de vent sont notées. Regardez

09:24 Sainte-Marie : Garance fait ses premiers dégâts À Sainte-Marie, et alors que l'on vient seulement de passer en violet, Garance fait déjà ses premiers dégâts avec des arbres arrachés et des branches cassées. Regardez. Pour rappel, les vents pourraient atteindre les 200km/h sur La Réunion au passage du mur de l'oeil et de l'oeil du cyclone tropical intense.

09:19 Les Avirons : le temps se dégrade avec beaucoup de pluies mais peu de vent Sur la commune des Avirons, la météo commence à sérieusement se dégrader avec beaucoup de pluie. Peu de vent pour le moment, mais la situation se gâte et l'électricité commence à vaciller.

09:18 Garance fait son entrée sur le Port C'est fait, le cyclone intense Garance a fait son entrée sur le Port vers 9h15. Comme indiqué par Météo France, la pluie et les rafales de vent se sont brusquement renforcées. Regardez

09:10 Le cyclone tropical Garance toujours à 90 km de La Réunion À 9 heures, Garance se trouve toujours à 90 km de La Réunion à une vitesse de 15 km/h. Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 165 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 230 km/h. Pression estimée au centre: 957 hPa. Position le 28 février à 07 heures locales: 20.0 Sud / 55.4 Est.

09:09 Garance au plus près de La Réunion Garance est là et ses effets se sont bien sentir sur La Réunion. À Saint-Denis, à Bois-de-Nèfles, les rafales de vent soufflent particulièrement fort. Regardez.

09:02 L'alerte violette couvrira le passage de l'oeil du cyclone L’alerte violette couvrira le passage de l’œil du cyclone, une zone de calme relatif situé au centre du cyclone. Il ne faut pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques et rester confiné. Rappel, tant que la situation météorologique le permet, toute personne dont l’habitation n’est plus sûre doit chercher refuge au plus près de son domicile, rester le moins possible dehors et appeler les secours si cela est nécessaire. Les centres d’hébergement conservent des capacités d’accueil. Les listes, par arrondissement, est disponible sur https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Cyclone-Garance/Les-centres-d-hebergement

09:01 La Réunion en alerte violette - plus personne ne sort ! Le préfet de La Réunion a délcenché le niveau d’alerte violette, le plus haut niveau, à 9 heures ce vendredi 28 février 2025 et jusqu’à nouvel ordre. Cela implique un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l’alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu’à nouvel ordre. Durant cette phase, il est expressément demandé à la population de respecter les consignes suivantes : - Ne sortir sous aucun prétexte et attendre impérativement les consignes des autorités ; - Se tenir éloigné des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ; - Rester calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles ; - Se préparer à des coupures du courant électrique, de réseaux de communication et d’eau potable.

08:53 Sainte-Marie, à la Confiance, la mer se cache derrière aux fortes pluies Dans les Hauts de Sainte-Marie, dans le quartier de la Confiance, seuls les rafales de vents et la pluie se font voir. Regardez.

08:51 EDF rappelle de ne pas toucher aux câbles électriques Un câble électrique tombé à terre peut être extrêmement dangereux. Ne vous en approchez pas ! Signalez-le immédiatement au Service Dépannage EDF au 0800 333 974 (appel gratuit, 24h24, 7j/7).

08:36 Un anniversaire sous Garance "Une petite touche de douceur en ces temps troublés", indique la mairie de Saint-Leu. Ce vendredi 28 février 2025, alors que La Réunion s'apprête à être placée en alerte violette, le centre d’hébergement du foirail accueille le petit Raphaël dont c’est l’anniversaire aujourd’hui. La police municipale lui a remis un petit présent pour célébrer cette belle occasion.

08:35 Tampon : dégradation de la météo à la Plaine des Cafres Ce vendredi 28 février 2025 à la plaine des Cafres près de la retenue collinaire des Herbes blanches, la météo se dégrade. Selon la ville du Tampon, il y a des vents "forts" et les ravines commencent à être submergées d'eau. Les agents de la commune sont actuellement sur le terrain afin de sécuriser les routes, les chemins et les installations. Lire l'article ici

08:33 Le maire de la ville de Saint-Paul fait le point depuis le poste de commandement Le poste de commandement installé à l’hôtel de ville de Saint-Paul, les équipes communales, la police municipale, la créole ainsi que le maire de la ville, Emmanuel Séraphin, suivent activement l'évolution de la trajectoire du cyclone Garance. Il explique : "si vous avez n'importe quel souci, vous pouvez appeler le centre qui va répondre à toutes les sollicitations. La sécurité, les pompiers, le suivi des personnes âgées... Nous passerons en alerte violette, les services ne sortiront plus à partir de 9h. J'appelle donc tout le monde à rester chez soi, et de ne commettre aucune imprudence. Il faut que chacun préserve sa vie et aussi celles des sauveteurs". Il rajoute : "toutes les personnes prennent en compte vos demandes et vos appels. Elles seront prêtes à intervenir dans la période de sauvegarde pour dégager s'il y a à dégager, pour secourir s'il y a à secourir..." Le centre d'hébergement de la ville a déjà accueilli 130 personnes.

08:32 Cyclone Garance : le préfet rappelle aux Réunionnais de rester à l'abri Les conditions météorologiques sont particulièrement dégradées. Patrice Latron, préfet de La Réunion adresse un message de prudence depuis l'entrée du bâtiment de la préfecture, avant d'aller lui-même se "mettre à l’abri" et se "confiner comme l'ensemble des Réunionnais" Pour rappel, l’alerte violette sera déclenchée à 9h : les secours et les services de crises ne pourront plus se déplacer. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Préfet de La Réunion (@prefet974)

08:28 À Duparc - Sainte-Marie le vent commence à souffler Le vent commence à souffler un peu plus fort sur Duparc - Sainte-Marie vendredi à 8h30. Regardez Pour rappel, à 7 heures, Garance se situait à 90 km au nord de l'île. Il continue de se rapprocher des terres à la vitesse de 15 km/h "On s'attend à un impact direct du mur de l'oeil et de l'oeil dans la matinée" a prévenu Céline Jauffret de Météo France.



08:24 Garance : le vent se renforce sur Sainte-Suzanne Dans l'est, à Sainte-Suzanne et plus précisément à Quartier français - comme dans le nord de l'île - le vent se renforce énormément. Les rafales commencent à bien grossir, Garance arrive. Regardez.

08:07 À Sainte-Marie, le vent commence à se soulever Dans le quartier de Beauséjour à Sainte-Marie, le vent commence à bien souffler dans les palmiers. La pluie est présente, mais de façon encore mesurée, avant que les conditions ne se dégradent dans le courant de l'heure qui arrive. Regardez.

07:58 Des nuages cycloniques au petit matin à Bois d'Olives (Saint-Pierre) On se rappelle tous des nuages engendrés par Belal qui avaient cette forme inhabituel. Aujourd'hui, c'est Garance qui nous offre des nuages qui ont l'impression de sortir tout droit d'un film catastrophe. Tasha Grimaud, membre de notre groupe météo a pu capturer ces images à 5h30 à Bois d'olives. Pour voir d'autres photos et vidéos, rejoignez notre groupe météo sur Facebook ici

07:57 Saint-Paul : r endez-vous à 8h15 pour un direct avec le maire sur la page facebook En direct du poste de commandement installé à l’hôtel de ville de Saint-Paul. Les équipes communales, la police municipale, la Créole ainsi que le maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, suivent activement l'évolution de la trajectoire du cyclone Garance.

07:56 Dans l'ouest de l'île, il commence à bien pleuvoir Dans l'ouest de l'île, entre La Possession et Le Port, les conditions météorologiques se dégradent nettent, avec de fortes pluies et le vent qui se soulève. Regardez.

07:55 À Saint-Denis, les conditions commencent à bien se dégrader Dans les Hauts de Saint-Denis, quartier Bois-de-Nèfles, les conditions commencent nettement à se dégrader, comme l'avait prévu Météo France. Regardez.

07:52 Adaptation du programme de vols de French Bee En raison de l’évolution des conditions météorologiques dues au cyclone Garance, la compagnie French Bee informe ses passagers qu’elle est contrainte de réaménager son programme de vols depuis et vers La Réunion. Nous publions les modifications concernant les vols ci-après. Les vols du jeudi 27 et le vendredi 28 février 2025 déjà impactés par une première modification, sont décalés à nouveau car conditionnés à la réouverture de l’aéroport. Les nouveaux horaires des vols prévus le jeudi 27 et le vendredi 28 février : Le vol BF700, Paris/La Réunion programmé initialement ce jeudi 27 février est décalé au vendredi 28 février : - Départ 17h30, arrivée 07h30 J+1 - Début de l’enregistrement : 13h30 - fin de l’enregistrement : 16h00. Le vol BF701, La Réunion/Paris initialement programmé pour le vendredi 28 février est décalé au samedi 1er mars sous le même numéro de vol. - Départ 09h30, arrivée 18h15 le même jour. - Début de l’enregistrement : 05h30 - fin de l’enregistrement : 07h30. Le vol BF702 Paris/La Réunion programmé initialement le vendredi 28 février est maintenu aux conditions initiales : - Heure de départ estimée : 15H30 - arrivée : 05H30 le 1er mars Le vol BF703 La Réunion/Paris du samedi 1er mars est maintenu aux conditions initiales : - Départ de La Réunion : 8h00 - arrivée à Orly : 16H45 le jour même Lire l'article ici.

07:40 Les centres d’hébergement et les centres de vie opérationnels Les personnes ne pouvant trouver un abri sûr doivent s’orienter rapidement un centre d’hébergement, avant le déclenchement de l'alerte violette. Les malades autonomes, mais qui ont besoin d’électricité pour assurer la continuité de leurs dispositifs médicaux, peuvent se rendre dans l’un des 6 centres de vie. Les centres d’hébergement conservent des capacités d’accueil. Les listes, par arrondissement, est disponible sur https://www.reunion.gouv.fr/Actualites/Cyclone-Garance/Les-centres-d-hebergement Lire aussi - Cyclone Garance : la liste des numéros d’urgence et des centres d’hébergement commune par commune

07:35 Saint-Pierre : 83 personnes admises dans les centres d'hébergement Ce vendredi 28 février 2025 à 7 h à Saint-Pierre, 83 personnes ont déjà été prises en charge à titre préventif dans les centres d'hébergements, dont une trentaine dans celui de Terre Sainte, à l'école Jacques Prévert. Six personnes ont été admises au "centre de vie" géré par le CCAS de la commune au gymnase Nelson Mandela, équipé en matériel médical et en assistance respiratoire. Selon la commune, il n'y a eu aucun incident cette nuit. Lire l'article ici

07:28 Les communes situées entre Saint-Denis et Bras-Panon sont les plus exposées Garance se maintient au stade de cyclone tropical intense malgré une tendance à l'affaiblissement qui commence à s'opérer. "Il continue de se rapprocher directement de la Réunion en accélérant et présente toujours une menace cyclonique très importante pour La Réunion", indique Météo France dans son dernier bulletin. Les conditions vont commencer à se détériorer significativement sur l'île et particulièrement sur la région nord. "Un impact direct du cœur du système (mur de l’œil + œil du cyclone) devient très probable en matinée sur la région nord de l'île." Les rafales de vents les plus fortes dans le mur de l’œil, pouvant dépasser les 200 km/h sont situées à l'est de la trajectoire. À l'heure actuelle, "ce sont les communes situées entre Saint-Denis et Bras-Panon qui sont les plus exposées à ces vents les plus violents. Sur le reste de l'île, des conditions cycloniques avec des rafales à plus de 150 km/h sont attendues avec des variations rapides à la fois en direction et en force selon les secteurs", ajoute Météo France. Attention à l'accalmie temporaire liée au passage de l’œil qui pourra être ressentie sur le nord ou le nord-ouest de l'île ce matin. De très fortes pluies et une mer très dangereuses va accompagner le passage de ce paroxysme.

07:25 Le cyclone tropical intense Garance à 90 km au nord de La Réunion, accélère sa course À 7 heures ce vendredi, le cyclone Garance se trouvait à 90 km de La Réunion, se déplaçant à une vitesse de 15 km/h au secteur sud-sud-est. Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 165 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 230 km/h. Pression estimée au centre: 957 hPa. Position le 28 février à 07 heures locales: 20.0 Sud / 55.4 Est. Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours : Cyclone tropical Centre positionné le 01/03 à 04h locales, par 25.7 Sud / 54.6 Est. Forte tempête tropicale Centre positionné le 02/03 à 04h locales, par 31.8 Sud / 56.3 Est. Forte tempête tropicale Centre positionné le 03/03 à 04h locales, par 34.3 Sud / 62.8 Est. Dépression post-tropicale Centre positionné le 04/03 à 04h locales, par 35.6 Sud / 73.1 Est. Dépression extratropicale Centre positionné le 05/03 à 04h locales, par 41.1 Sud / 89.8 Est.

07:21 Rappel des consignes en alerte violette Le préfet de La Réunion a déclenché le niveau d’alerte violette, le plus haut niveau, à partir de 9 heures ce vendredi 28 février 2025 et jusqu’à nouvel ordre. Cela implique un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l’alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu’à nouvel ordre.

07:19 Saint-Joseph : installation de barrières anti-crues Ce jeudi 27 février 2025 à 19 h les agents de la Casud ainsi que leurs partenaires ont été sur le terrain pour installer des barrières anti-crues au bas de la rivière des Remparts à Saint-Joseph. L'objectif de cette opération était de protéger les habitants et les habitations. Lire l'article ici

07:07 L'alerte violette décrétée à 9 heures Compte tenu de l'augmentation des vents, "qui vont dépasser les 200km/h, je décrète l'alerte violette à partir de 9 heures ce vendredi", déclare le préfet. "Elle sera le plus courte possible et dès que je pourrais je la lèverai." Cela implique un confinement strict de l’ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité et tous les agents mobilisés à la gestion de crise (seuls autorisés à se déplacer sous l’alerte rouge). Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu’à nouvel ordre.

07:05 Pas de victime à déplorer et 500 personnes dans les centres d'hébergement Le bilan de cette nuit : - pas de victime - plus de 500 personnes dans les centres d'hébergement - des évacuations préventives à Saint-Denis pour risque d'inondation et à Salazie pour risque de mouvement de terrain - une coupure de route à Salazie au niveau de la Passerelle - 8,4% des abonnés de La Réunion n'ont plus d'accès à internet et au téléphone - 2.000 foyers privés d'électricité à Saint-Benoît, et donc des quartiers également privés d'eau courante. - 2.000 foyers privés à Saint-Denis Lire aussi - EDF : 4.000 foyers toujours privés d'électricité

07:04 Vers 9 heures, La Réunion verra l'oeil du cyclone "Mais ne vous trompez pas, ne sortez pas", rappelle Patrice Latron. "La zone de danger va concerner toute la matinée et une partie de l'après-midi."

06:59 Le préfet Patrice Latron et Céline Jauffret de Météo France font le point Céline Jauffret fait le point sur la nuit. "Garance amorce à peine sa tendance à l'affaiblissement et continue d'accélérer sa vitesse de déplacement". "On s'attend à un impact direct du mur de l'oeil et de l'oeil dans la matinée." Les conditions en terme de vent vont continuer à se détériorer. Les estimations laissent craindre qu'elles vont dépasser les 200km/h sur la ligne de Saint-Denis à Saint-Leu. Une partie des zones nord et ouest de l'île pourrait voir passer l'oeil du cyclone, "suivi d'un renforcement du vent", alerte Météo France.

06:56 Saint-Denis : la CCIR reste exceptionnellement fermée Dans le cadre du cyclone Garance, la CCI Réunion restera exceptionnellement fermée ce vendredi 28 février 2025. La réouverture se fera à partir du lundi 3 mars 2025. Lire l'article ici

06:38 Le nord-est, est, nord-ouest et nord en vigilance rouge vagues-submersion Toutes ces zones littorales sont en vigilance rouge au moins jusqu'à 14 heures, indique Météo France.

06:31 Le Port dans l'attente de Garance A 6h30 au Port, le ciel était très couvert mais il n'y avait pas encore de rafales de vent ni de pluie. La mer est très très agitée et le bruit de la houle cyclonique déferlant sur le rivage est impressionnant. Regardez Le Port fait partie des communes qui, selon Météo France, seront les plus impactées par le passage de Garance, un système de "petite taille" qualifié de "dangereux" par les météorologues. Le calme relatif actuel est trompeur puisque "les conditions vont commencer à se détériorer significativement et brutalement à partir de 6h – 7h" prévient Météo France. Un impact direct du cœur du système sur La Réunion est "très probable en matinée sur un large secteur nord de l'île" détaillent les météorologues. Des rafales de vent pouvant atteindre les 200 km sont attendues par Météo France sur une zone allant de la commune du Port (ouest de l'île) à Saint-André (est) en passant par Saint-Denis (nord).

06:12 Le point de situation du préfet avancé à 7 heures Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, et Céline Jauffret, la directrice interrégionale de Météo France pour l’océan Indien, feront un nouveau point sur l’alerte cyclonique en cours à La Réunion ce vendredi matin à 7 heures en visio-conférence.

06:08 À l'approche de Garance, La Réunion coupée en deux Deux salles, deux ambiances. Dans le nord, sur la commune de Saint-Denis à Bois-de-Nèfles, le temps se dégrade nettement. Regardez la vidéo de notre journaliste. À l'inverse dans le sud, aux Avirons, le temps est presque au beau soleil. (Photo : Pauline Bidard)

06:07 Alerte rouge cyclonique : "Je me confine pour ne courir aucun risque" Le préfet de La Réunion appelle chacune et chacun à se préparer en respectant les consignes suivantes : - Ne pas sortir ; - S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ; - Rester calme, ne pas paniquer ; - N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ; - Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ; - Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ; - Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit...) ; - Se méfier du passage de l'œil : si l'œil (qui est la zone de calme relatif située au centre du cyclone) passe sur l'île, ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ; - Si l’habitation ayant trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

06:02 À Saint-Leu, le calme avant la tempête À Saint-Leu ce vendredi matin, le temps est encore relativement calme, informent les services de la municipalité. Regardez. (Vidéo - ville de Saint-Leu)

05:56 L'oeil du cyclone va toucher le littoral nord de l'île Le cyclone s'est accéléré comme prévu, indique à la radio Météo France à une vitesse de 13 km/h. Si la nuit a été relativement calme côté pluie et vents, "ce temps va se dégrader dans les prochaines minutes, les prochaines heures avec l'approche du phénomène", ajoute le prévisionniste. "Il reste probable que l'oeil touche le littoral nord de l'île." Des rafales de vent de l'ordre de 180 à 200 km/h attendues sur la façade nord. L'amélioration du temps risque elle "d'être plus lente".

05:27 Un point de situation prévu à 7h45 Le préfet de La Réunion, Patrice Latron, et Céline Jauffret, la directrice interrégionale de Météo France pour l’océan Indien, feront un nouveau point sur l’alerte cyclonique en cours à La Réunion ce vendredi matin à 7h45 en visio-conférence.

05:14 Activation de la Cellule d'information du public accessible au 09 70 80 90 40. Pour toute question liée à la crise cyclonique.

05:08 Au Tampon, déjà des branches arrachées par le vent Sur la commune du Tampon, du vent et de la pluie à partir du 17ème km et sur la partie haute de la commune. Ailleurs, temps calme...

05:04 Les rafales pourront dépasser les 200km/h Les rafales de vents les plus fortes dans le mur de l’œil, pouvant dépasser les 200 km/h sont situées à l'est de la trajectoire. À l'heure actuelle, "ce sont les communes situées entre Le Port et Saint-André qui sont les plus exposées à ces vents les plus violents", indique Météo France. Sur le reste de l'île, des conditions cycloniques avec des rafales à plus de 150 km/h sont attendues avec des variations rapides à la fois en direction et en force selon les secteurs.

05:03 Le temps va se dégrader à partir de 6/7 heures locales avec un impact direct du cœur du système en matinée sur le nord de l'île "Les conditions vont commencer à se détériorer significativement à partir de 6/7 heures locales sur l'île. Un impact direct du cœur du système (mur de l’œil + œil du cyclone) devient très probable en matinée sur un large secteur nord de l'île", préviennent les météorologues. Attention à l'accalmie temporaire liée au passage de l’œil qui pourra être ressentie sur le nord ou le nord-ouest de l'île ce matin. De très fortes pluies et une mer très dangereuses va accompagner le passage de ce paroxysme.

05:02 Garance présente toujours une menace cyclonique très importante Garance se maintient au stade de cyclone tropical intense malgré une tendance à l'affaiblissement qui commence à s'opérer. Il continue de se rapprocher directement de la Réunion en accélérant et présente toujours une menace cyclonique très importante pour La Réunion.

04:58 Le cyclone tropical Garance à 135 km au nord de La Réunion Le cyclone tropical Garance se trouve actuellement à 135 km au nord de l'île et se déplace à une vitesse de 13 km/h. Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 165 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 230 km/h. Pression estimée au centre: 957 hPa. Position le 28 février à 04 heures locales: 19.7 Sud / 55.3 Est. Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours : Cyclone tropical Centre positionné le 01/03 à 04h locales, par 25.7 Sud / 54.6 Est. Forte tempête tropicale Centre positionné le 02/03 à 04h locales, par 31.8 Sud / 56.3 Est. Forte tempête tropicale Centre positionné le 03/03 à 04h locales, par 34.3 Sud / 62.8 Est. Dépression post-tropicale Centre positionné le 04/03 à 04h locales, par 35.6 Sud / 73.1 Est. Dépression extratropicale Centre positionné le 05/03 à 04h locales, par 41.1 Sud / 89.8 Est

04:52 Saint-Denis : plus d'une centaine de personnes dans les centres d'hébergement À Saint-Denis, à l'approche de Garance, à 4h49, une centaine de personnes a été accueillie dans les différents centres d'hébergement du chef-lieu. - 6 appels reçus depuis l’alerte rouge sur notre standard téléphonique pour l’hébergement d’urgence - 54 sans-abris accueillis au centre d’hébergement des 2 Canons - 34 personnes dont 5 familles au centre d’hébergement de Champ-Fleuri - 12 personnes accueillies au centre d’hébergement de la Montagne, - 9 personnes accueillies dans le centre d’hébergement du Brulé, - 2 personnes accueillies dans le centre d’hébergement de Saint-François - 111 personnes accueillies au total dans les centres d’hébergement du territoire

04:37 Les côtes nord-est, est, nord-ouest et nord en vigilance rouge vagues-submersion Cette vigilance est pour l'heure annoncée jusqu'à vendredi 17 heures selon Météo France.

04:15 La Réunion en alerte rouge La Réunion est passée en alerte rouge ce jeudi 27 février à 19 heures. "Cette mesure est indispensable", lance le préfet de La Réunion. Il l'annonce, "ce confinement pourra durer un certain temps car Garance a une vitesse lente", dit-il. - Ne pas sortir ; - S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ; - Rester calme, ne pas paniquer ; - N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ; - Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ; - Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ; - Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit...) ; - Se méfier du passage de l'œil : si l'œil (qui est la zone de calme relatif située au centre du cyclone) passe sur l'île, ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ; - Si l’habitation ayant trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors. Lire aussi - Alerte rouge cyclonique : "Je me confine pour ne courir aucun risque" Vérifier l’adresse et le numéro de téléphone du centre d’hébergement le plus proche de son domicile : noter les numéros de téléphones utiles : SAMU (15), pompiers (18), police ou gendarmerie (17).

04:08 Prudence - Garance au plus près ce vendredi matin "Garance est un cyclone tropical intense, un phénomène cyclonique très compact et dangereux", indique Céline Jauffret, directrice interrégionale de Météo France. Un système dont le "paroxysme est attendu dans la matinée de ce vendredi avec un passage au plus près, notamment avec le mur de l'oeil". Des rafales de l'ordre de 180 à 200 km/h sont possibles, "avec un pic d'intensité lors du passage du mur de l'oeil", prévient Céline Jauffret. Ce vendredi 28 février 2025, "le temps sera très dégradé". "Les conditions pourraient être dangereuses", lance le préfet de La Réunion. Concernant la houle, "des vagues de 7 à 9 mètres sont attendues dans la matinée".