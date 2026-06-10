À la une de ce jeudi : Darmanin, Patrick Bruel mis en examen, trafic de drogue entre La Réunion et Maurice, cimetière de baleines, Alzheimer et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 11 juin 2026 : - Violences sexuelles sur enfants : Monsieur le ministre de la Justice, vous accablez les magistrats et vous gommez votre responsabilité... trop facile - Patrick Bruel mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle - Trafic de drogue entre La Réunion et Maurice : l'ancien directeur de cabinet du maire de Sainte-Suzanne jugé par le tribunal de Saint-Denis - Au fond de l'océan Indien, un stupéfiant cimetière de baleines - Alzheimer : des conférences gratuites pour répondre aux questions des familles réunionnaises - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent se calme (Photo www.imazpress.com)

Depuis la mort de Lyhanna, 11 ans, tuée par un homme visé à plusieurs reprises par des procédures pour viols et agressions sur mineures, mais jamais poursuivi, l'émoi et la colère sont immenses dans le pays. Vous, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de la Justice, vous accablez les magistrats en vous gardant bien de toute remise en cause personnelle. Un peu trop facile non ?

Le chanteur et acteur Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes de femmes pour violences sexuelles, a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, a indiqué mercredi soir un juge des libertés et de la détention du tribunal de Nanterre, sans préciser le nombre exact de faits reprochés.

Ce jeudi 11 juin 2026, s'ouvre, devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, le procès d'un vaste trafic de zamal en direction de l'île Maurice. Parmi les douze prévenus qui s'aligneront à la barre des prévenus, Bertrand De Boisvilliers, 58 ans, ancien directeur de cabinet de Maurice Gironcel lorsqu'il était maire de Sainte-Suzanne. Les prévenus encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, à l'exception de quelqu'un en récidive qui risque jusqu'à 20 ans. Le procès est prévu pour durer deux jours.

Près de 500 squelettes, dont certains vieux de 5,3 millions d'années, gisant à 7.000 mètres au fond de l'océan Indien: des scientifiques ont découvert le plus grand cimetière de baleines au monde et il regorge de vie.

La Fondation Recherche Alzheimer organise la 3ème édition des Entretiens Alzheimer La Réunion. Ces conférences gratuites et ouverte à tout public permettent d’en apprendre davantage sur la maladie d’Alzheimer. L’objectif : mieux comprendre la maladie, répondre aux questions des familles et des aidants, et lutter contre les idées reçues. Rendez-vous : vendredi 12 juin de 14h à 18h au Tampon et samedi 13 juin de 10h à 16h à Saint-Denis.

Pour ce jeudi 11 juin 2026, le vent décide de souffler moins fort mais il reste présent. La matinée se passe plutôt bien avant que les nuages s'invitent sur les hauteurs l'après-midi. Les averses ne touchent pas tous les secteurs, c'est surtout le sud-est qui risque de recevoir la plus grande part de pluie du jour.