À la une de ce mardi : nuit de tensions à La Réunion, revendications lycéennes, grippe, France-Belgique, enquête au Tampon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 6 octobre 2026 : - Nuit sous tension : incendie au lycée Patu de Rosemont et plusieurs feux de poubelles allumés cette nuit - Colère lycéenne à La Réunion : le signe d'un malaise chronique dans le système éducatif - Grippe : d'année en année, les épidémies s'installent à La Réunion avec toujours plus d'hospitalisations - Ligue des nations : la France renverse puis punit la Belgique grâce au coaching de Zidane - Le Tampon : le parquet de Saint-Pierre ouvre une enquête après l'interpellation d'un adolescent devant le lycée Roland Garros - La pa Météo France i di, sé zot i di – de la grisaille en perspective (Photo www.imazpress.com)

Après la mobilisation lycéenne et les débordements de ce lundi 5 octobre 2026, la nuit a été particulièrement agitée dans plusieurs communes de La Réunion hier soir. Un incendie s'est déclaré au niveau du lycée Patu de Rosement à Saint-Benoît et plusieurs feux de poubelles ont été allumés. Selon nos informations, une personne a été interpellée sur la ville de Saint-André.

Parfois moquées ou minimisées, les revendications des lycéens de La Réunion sont pourtant pertinentes et connectées à des difficultés factuelles rencontrées au cours de leur scolarité. Des difficultés, comme le manque chronique de personnel ou l'opacité de Parcoursup, signalées depuis longtemps par leurs enseignants et qui, désormais, font planer l'ombre d'une crise majeure sur le système éducatif français. Reste à voir si la mobilisation en cours permettra d'amener des réponses à ces problématiques.

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe gagne du terrain à La Réunion avec des hospitalisations en hausse. Dans le département, ce virus saisonnier présente "des saisonnalités très différente" d'années en année, révèle une étude de Santé publique France (SPF). Entre janvier 2012 et 2022, 8 épidémies de grippe ont été observées dans l'île, d'une durée moyenne de 13 semaines. Depuis, le virus semble faire de la résistance.

Les Bleus de Zidane ont du panache. Quatre buts inscrits en toute fin de partie, dont un doublé de Michael Olise, au terme d'un incroyable scénario, ont offert une très large victoire face à la Belgique à l'équipe de France (4-1), plus que jamais en tête du groupe 1 en Ligue des nations, lundi au Stade de France.

Ce lundi 5 octobre 2026, selon nos informations, le parquet de Saint-Pierre a décidé d'ouvrir une enquête après l'interpellation d'un adolescent devant le lycée Roland Garros au Tampon, en marge de la mobilisation lycéenne. Sur des images, le jeune homme est plaqué au sol, face contre terre et maintenu par plusieurs policiers. Une scène dénoncée dans un communiqué de l'Union des femmes réunionnaises (UFR).

Ce mardi 6 octobre 2026, Matante Rosina voit quelques averses en début de journée dans le Sud-Est. L'après-midi, la grisaille s'invite sur l'ensemble de l'île. Quelques averses sont possibles mais elles ne sont pas menaçantes. La mer est agitée.