À la une de ce mardi : prisons surpeuplées, un kilo de cocaïne, cyclone Dudzai, taxe sur les alcools forts, appel à projets et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 13 janvier 2026 : - Surpopulation carcérale : Darmanin veut interdire les matelas au sol dans les prisons - Colis d’un kilo de cocaïne : trois ans de prison pour un jeune Saint-Paulois en grande détresse - Le cyclone tropical intense Dudzai évolue à 2.370 km de La Réunion et commence à s'affaiblir - Taxe sur les alcools forts : des députés proposent la création d'un fonds spécifique, le Département dénonce un amendement "de l'hypocrisie" - Fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif : lancement de l’appel à projets - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : averses parfois orageuses et vent toujours bien présent (Photo www.imazpress.com)

Gérald Darmanin ne veut plus de matelas au sol pour pallier l'absence de place dans les prisons françaises. Le ministre de la Justice dit vouloir vaincre la surpopulation carcérale - plaie du système pénitentiaire français -, notamment en construisant des prisons mais en écartant toute régulation du nombre de détenus. Il entend "inscrire dans le projet de loi" qu’il compte rapidement présenter au Parlement "une trajectoire nationale de maîtrise de la population carcérale", écrit-il dans une lettre aux syndicats de son ministère dont l’AFP a obtenu copie.

Jugé ce lundi 12 janvier 2026 en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis, Lanzo V., une trentaine d’années, a été condamné à trois ans de prison dont dix-huit mois avec sursis après l’interception d’un colis contenant un kilo de cocaïne à l'adresse de ses parents. Un dossier marqué par la fragilité psychologique et médicale du prévenu, qui a profondément troublé l’audience

Le cyclone tropical intense Dudzai évolue sur l'est du bassin à plus de 2.370 km à l'est de La Réunion. Il commence à s'affaiblir tout en se déplaçant très lentement et en amorçant une phase de virage. Dudzai devrait continuer à s'affaiblir ce mardi 13 janvier 2026 et devrait être rétrogradé au stade de cyclone tropical d'ici cet après-midi ou ce soir. Par la suite, il devrait rester proche du stade de cyclone tropical jusqu'à au moins vendredi.

Alors que le gouvernement a déposé un amendement étendant la hausse des taxes sur le rhum à tous les départements d’Outre-mer dans le cadre de l'examen du PLF 2026, des députés de gauche dont Karine Lebon, Jean-Hugues Ratenon, Emeline K/Bidi, Perceval Gaillard, et Frédéric Maillot ont à leur tour déposé un amendement pour le compléter. Ils proposent la création d’un fond spécifique où serait versé le produit de la taxe, qui serait réservé uniquement à la lutte contre l’alcoolisme, et le lancement d’une étude d'impact afin de s’assurer que les transferts ne se font pas des alcools fort locaux aux alcools forts extérieurs.

Les services de l’État lancent un appel à projets (AAP) commun pour le Fonds d’échanges à but éducatif, culturel et sportif (FEBECS) 2026. Ce dispositif permet la prise en charge financière partielle des frais de transport aérien vers l'Hexagone.

Dans sa tasse de thé, ce mardi 13 janvier 2026, Matante Rosina voit un temps qui se répète, mais avec un petit changement. La nuit et la matinée restent humides dans l’est, avec des ondées parfois marquées. L’après-midi, attention surtout sur l’ouest et le nord-ouest, où des averses localement orageuses peuvent se développer. Le vent d’est à sud-est continue de souffler, avec des rafales entre 60 et 70 km/h sur les côtes nord et sud. La mer, elle, reste peu agitée à agitée, avec une houle d’alizé autour de 2 mètres et l’arrivée d’une houle australe proche de 1,50 mètre. Rien de bien calme à l’horizon.