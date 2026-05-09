À retenir ce samedi soir : sécurité routière, Fèt Dann Somin, Denis Duhamel, "Fabriqué en France" et Ileva

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 9 mai 2026 : - Douze personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises depuis le début de l'année, dont 6 en avril - Saint-Leu : clap de fin sur Leu Tempo festival, la Fèt Dann Somin commence à 20 heures - Disparition de Denis Duhamel : sa sœur lance un appel à l’aide depuis l’Hexagone - La Grande Exposition du "Fabriqué en France" : les entreprises réunionnaises invitées à exposer leur savoir-faire à l’Elysée - Mohammad Omarjee reste le président d'Ileva, syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions Sud et Ouest

Les chiffres sont inquiétants. Sur les douze personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l'année sur les routes réunionnaises, six sont mortes en avril 2026, contre 2 à la même période l'année dernière. Parmi les victimes de 99 accidents de la route depuis le mois de janvier, majoritairement des piétons, 126 personnes ont été blessées.

Ce samedi 9 mai 2026, la ville de Saint-Leu tire le rideau sur leu Tempo Festival. L'évènement culturel incontournable, transforme le centre ville en grande scène de spectacle à ciel ouvert. Au programme à partir de 20 heures : la Fèt Dann Somin, un défilé hors norme, avec des artistes professionnels et les associations de la ville. Sur le parvis de la mairie un rond Maloya, et des concerts le long de l'avenue principale.

Agnès Leroy qui vit dans l'Hexagone, poursuit sans relâche les recherches pour retrouver son frère, Denis Duhamel, disparu à La Réunion depuis le 18 avril 2026. "Après plusieurs nuits blanches, je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée de sa disparition. Je continue à appeler son téléphone dans l'espoir que quelqu'un l'ait rebranché" nous écrit-elle. La gendarmerie de La Réunion a lancé un appel à témoin afin de localiser Denis Duhamel, son dernier emplacement connu est le lieu dit la Crête à Saint-Joseph

Pour arriver jusqu'à l’Elysée, les entreprises réunionnaises devront d'abord proposer leur candidature, et répondre à plusieurs critères. La Grande Exposition du Fabriqué en France met à l’honneur les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui s’engagent pleinement dans la fabrication française. Le Palais de l’Elysée accueillera les entreprises sélectionnées en novembre 2026. Les entreprises candidates ont jusqu’au 15 mai 2026 à 23h59 pour déposer leur candidature.

Ce samedi 9 mai 2026, s’est tenu dans les locaux du Pôle Déchets Sud Run’EVA, à Saint-Pierre, l’élection du Président et des Vice-Présidents du syndicat mixte Ileva. A été élu à l’unanimité des membres du comité syndical, Mohammad Omarjee, représentant de la Civis. Nous partageons, ci-dessous, le communiqué d'Ileva.