À retenir ce soir : budget pour les Outre-mer, lait infantile, travaux à Grande Anse, Jean-Yves Langenier candidat et corps d'un plongeur retrouvé

Bonsoir La Réunion - À la une de ce vendredi 23 janvier 2026 : - Projet de budget 2026 : l'amendement Fouassin conservé, la Lodeom rétablie et le nombre d'agents de douanes doublé annonce la ministre des Outre-mer - Lait infantile : deux enquêtes ouvertes après la mort suspecte de deux nourrissons - Petite-Île : le tribunal administratif autorise l'extension du bassin de Grande-Anse - Le Port : Jean-Yves Langenier officialise sa candidature aux élections municipales - TAAF : le corps de Gérald Malaussena, plongeur disparu en terre Adélie, a été retrouvé

Ce jeudi 22 janvier 2026, Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, a adressé un courrier aux élus ultramarins alors que le Premier ministre a décidé d’engager la responsabilité du gouvernement pour faire adopter le projet de loi de finances pour l’année 2026. Pour La Réunion, la ministre annonce le maintien dans le projet de loi, de l'amendement Fouassin sur la taxation des alcools forts et le doublement des agents de douanes à La Réunion face à "l’augmentation massive du trafic de stupéfiants". Elle annonce aussi le rétablissement des crédits pour les exonérations de charges sociales (Lodeom) pour tous les territoires ultramarins concernés par cette réglementation.

Deux enquêtes distinctes ont été ouvertes à Angers et Bordeaux après les décès récents de deux nourrissons ayant consommé un lait infantile rappelé par Nestlé pour cause de "possible contamination" par une substance d’origine bactérienne, sans "lien de causalité" établi pour l’heure, selon les autorités.

Le tribunal a rejeté ce vendredi 23 janvier 2026 les requêtes dirigées contre l’autorisation environnementale et la déclaration d’utilité publique en vue de l’extension du bassin de baignade de Grande-Anse à Petite-Île. Il a estimé que les mesures de protection prises par la mairie était suffisantes, et que le projet est bien d'utilité publique. Les travaux vont donc pouvoir reprendre dans la zone.

Il aura un mois de campagne au pas de charge. Ce vendredi 23 janvier 2026, dans les bureaux du Parti communiste réunionnais, Jean-Yves Langenier annonce sa candidature face à la presse. Les militants, eux, ont eu l’information la semaine dernière. C’est à leur demande que l'ancien maire fait son grand retour en politique. À la retraite depuis plusieurs années, il annonce renoncer à ses indemnités s'il est élu. Plus d'informations à venir.

Ce jeudi 22 janvier 2026, en fin de journée, le corps de Gérald Malaussena, agent de l’Institut polaire porté disparu depuis le 13 janvier lors d’une plongée sous la banquise aux abords de la station Dumont d ’Urville en terre Adélie, a été retrouvé. "Les pensées des Terres australes et antarctiques françaises et de l’Institut polaire français vont en premier lieu à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de ses collègues, profondément affectés par ce drame", notent les TAAF