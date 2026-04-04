À retenir ce soir : trémor volcanique, "prêt flash carburant", homme blessé au couteau, vols à la roulotte et Relais pour la vie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du samedi 4 avril 2026 : - Volcan : reprise d’un trémor, une activité toujours surveillée au Piton de la Fournaise - L'Etat lance un "prêt flash carburant" pour aider les petites entreprises face à la flambée des prix - Saint-André : un homme blessé par arme blanche, un suspect interpellé - Saint-Benoît : les gendarmes interpellent trois personnes suspectées de vols à la roulotte à Grand-Étang - Bras-Panon : le Relais pour la vie mobilise des centaines de personnes contre le cancer ce week-end
Volcan : reprise d’un trémor, une activité toujours surveillée au Piton de la Fournaise
Un signal d’activité persiste au Piton de la Fournaise. Depuis hier, vendredi 3 avril 2026, à 20h40, un trémor volcanique est de nouveau enregistré, indique l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) dans son dernier bulletin.
L'Etat lance un "prêt flash carburant" pour aider les petites entreprises face à la flambée des prix
Le ministère de l'Économie a annoncé vendredi 3 avril le lancement prochain de ce type de prêt destiné à soutenir la trésorerie des petites entreprises, touchées par la crise liée au conflit au Moyen-Orient.
Saint-André : un homme blessé par arme blanche, un suspect interpellé
Une agression à l'arme blanche s’est produite dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026, à Saint-André. Un homme a été blessé et pris en charge en urgence relative, tandis que l’auteur présumé a été interpellé, selon les premières informations.
Saint-Benoît : les gendarmes interpellent trois personnes suspectées de vols à la roulotte à Grand-Étang
Depuis quelques temps, le site de Grand-Étang, à Saint-Benoît, est la cible de vols à la roulotte, visant notamment des véhicules de location. Les gendarmes ont interpellé trois suspects et résolu la majorité des affaires.
Bras-Panon : le Relais pour la vie mobilise des centaines de personnes contre le cancer ce week-end
La solidarité est au rendez-vous ce week-end à Bras-Panon. La 16ᵉ édition du Relais pour la vie se tient les 4 et 5 avril 2026 au Champ de Foire. Un événement emblématique porté par la Ligue contre le cancer.