À retenir ce soir : trémor volcanique, "prêt flash carburant", homme blessé au couteau, vols à la roulotte et Relais pour la vie

BONSOIR LA RÉUNION - À la une du samedi 4 avril 2026 : - Volcan : reprise d’un trémor, une activité toujours surveillée au Piton de la Fournaise - L'Etat lance un "prêt flash carburant" pour aider les petites entreprises face à la flambée des prix - Saint-André : un homme blessé par arme blanche, un suspect interpellé - Saint-Benoît : les gendarmes interpellent trois personnes suspectées de vols à la roulotte à Grand-Étang - Bras-Panon : le Relais pour la vie mobilise des centaines de personnes contre le cancer ce week-end

Un signal d’activité persiste au Piton de la Fournaise. Depuis hier, vendredi 3 avril 2026, à 20h40, un trémor volcanique est de nouveau enregistré, indique l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) dans son dernier bulletin.

Le ministère de l'Économie a annoncé vendredi 3 avril le lancement prochain de ce type de prêt destiné à soutenir la trésorerie des petites entreprises, touchées par la crise liée au conflit au Moyen-Orient.

Une agression à l'arme blanche s’est produite dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026, à Saint-André. Un homme a été blessé et pris en charge en urgence relative, tandis que l’auteur présumé a été interpellé, selon les premières informations.

Depuis quelques temps, le site de Grand-Étang, à Saint-Benoît, est la cible de vols à la roulotte, visant notamment des véhicules de location. Les gendarmes ont interpellé trois suspects et résolu la majorité des affaires.

La solidarité est au rendez-vous ce week-end à Bras-Panon. La 16ᵉ édition du Relais pour la vie se tient les 4 et 5 avril 2026 au Champ de Foire. Un événement emblématique porté par la Ligue contre le cancer.