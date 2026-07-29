À retenir ce soir : charges sociales, deux plaintes contre Patrick Bruel, bébés retrouvés, agression à l'arme blanche, collecte de dons

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 29 juillet 2026 : - Lodeom : les dispositifs d’exonération de charges sociales préservés dans le projet de loi de finances 2027 - Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle - Corps de bébés retrouvés à Orange : la mère placée en garde à vue - Saint-Denis : un homme de 53 ans agressé en pleine rue à Commune Primat - Incendies en Gironde : une collecte lancée pour aider Cédric et Jennifer, traiteurs réunionnais, à nourrir les pompiers

Ce mardi 28 juillet 2026, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a annoncé que les dispositifs d’exonération de charges sociales de la Loi pour le développement économique des Outre-mer (Lodeom) et le régime d’aide fiscale à l’investissement productif (RAFIP) seront préservés dans le projet de loi de finances pour 2027.

Deux nouvelles plaintes ont été déposées contre le chanteur et comédien Patrick Bruel, déjà mis en examen pour viol et agression sexuelle, a indiqué mardi l'avocate des plaignantes, confirmant une information de Mediapart.

La mère des cinq bébés morts découverts dans l’appartement occupé avec son compagnon à Orange (Vaucluse) a été placée mercredi en garde à vue, a indiqué à l’AFP le parquet de Carpentras, confirmant une information du journal Le Parisien.

Ce mercredi 29 juillet 2026, un homme de 53 ans a été victime d'une agression à l'arme blanche en pleine rue dans le quartier de Commune Primat à Saint-Denis. Selon nos informations, le quinquagénaire a été pris en charge par les secours et transporté en urgence relative au CHU Nord. Il présente des plaies superficielles. L'agresseur a été interpellé par les forces de l'ordre.

Alors que les incendies frappent la Gironde, Cédric et Jennifer, traiteurs réunionnais, ont choisi de mettre leur activité professionnelle de côté pour soutenir les femmes et les hommes mobilisés contre les flammes. Ce mercredi 29 juillet 2026, l’association SURS (Secours urgence résilience sécurité), lance un appel aux dons pour les aider à nourrir ceux qui combattent le feu