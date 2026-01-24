À retenir ce soir : séisme à Madagascar, âge sur les réseaux sociaux, test d'un exosquelette, lait infantile rappelé et intempéries mortelles en Afghanistan

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 24 janvier 2026 : - Madagascar : un séisme de magnitude 4,8 enregistré dans le centre du pays - Vérification de l'âge des internautes: les géants de la tech se renvoient la balle - Saint-Leu : le PGHM teste un exosquelette en conditions réelles - Lait infantile: des produits rappelés aussi à La Réunion, la situation "sous contrôle" selon le gouvernement - Neige et pluies font 61 morts en trois jours en Afghanistan

La terre tremble ces derniers jours à Madagascar. Ce samedi 24 janvier 2026, un séisme de magnitude estimée à 4,8 a été enregistré à 12h32 (heure de La Réunion) à Madagascar, dans le centre du pays. L’épicentre se situe à environ 7 kilomètres de Manazary et environ 93 km de Tananarive. Un séisme avait déjà secoué la région ce jeudi.

Qui pour contrôler l'âge des internautes ? Le gouvernement veut interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans d'ici septembre, mais les acteurs du secteur sont divisés sur qui doit assumer la charge de cette vérification et sur le niveau auquel elle doit s'opérer.

Ce samedi 24 janvier 2026, le Peloton de gendarmerie de haute montagne a testé un exosquelette en conditions réelles. Cet équipement vise à soulager l’effort physique, améliorer l’endurance sur la durée, et préserver les personnels lors des missions les plus exigeantes.

Le géant agroalimentaire Danone a annoncé vendredi élargir son rappel de laits infantiles à d'autres marchés après Singapour, alors qu'en France, les autorités ont assuré que tous les lots concernés par une possible contamination d'origine bactérienne avaient été retirés du marché. A La Réunion, des lots font aussi l'objet d'un rappel. Certains lots des produits Blédilait 1er âge 0-6 mois et Calisma Relais 1er âge 0-6 mois sont concernés.

Les importantes chutes de neige et les fortes pluies en Afghanistan ont fait 61 morts entre mercredi et vendredi, selon un bilan provisoire communiqué samedi par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (ANDMA).