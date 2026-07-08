24 heures top chrono pour ramasser les déchets à travers La Réunion

Du samedi 11 juillet à 8h au dimanche 12 juillet à 8h, de jour comme de nuit, est organisée une opération de ramassage de déchets à travers La Réunion. Un défi de 24 heures lancé par "Hugo et Nono".

Une mobilisation qui met en lumière l’ampleur des dépôts sauvages sur le territoire et rappelle qu’avant de finir en mer, les déchets sont d’abord abandonnés à terre soulignent les associations.

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