8 mars : une journée pour poursuivre une lutte sans fin pour les droits des femmes

Ce dimanche 8 mars 2026, a lieu la Journée des droits des femmes. Une journée d’action, de mobilisation mais surtout une journée pour évoquer la lutte sans fin des femmes pour faire progresser l’égalité et leurs droits pour toutes, partout et tout le temps. À l’occasion de cette journée à La Réunion, plusieurs initiatives portées sur le territoire par les associations, les partenaires et les actrices et acteurs engagés sont mises en valeur. Moment central de la mobilisation, la marche du 8 mars, au départ du Jardin de l'État à Saint-Denis.

Ce samedi 8 mars 2025 est une journée de lutte alors que l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat encore loin d'être gagné.

Conférences, ateliers, expositions, actions de sensibilisation… Pour l’État, cette journée représente également une opportunité de présenter et de valoriser les divers moyens mis en œuvre pour promouvoir l’égalité et les droits des femmes.

- Un défilé pour les droits des femmes -

Moment central de la mobilisation, la marche du 8 mars, au départ du Jardin de l'État à Saint-Denis, vise à rassembler citoyennes, citoyens, associations et collectifs autour d’une ambition commune : faire progresser les droits des femmes et lutter contre le sexisme.

"Cette journée des droits des femmes et des minorités de genre n’est pas une journée pour offrir des fleurs, des soins, ce n’est pas la journée de la Femme. Ce dimanche 8 mars, nous appelons donc l’ensemble de la population de la Réunion à venir manifester avec nous à partir de 09h30", lance l'intersyndicale.

Le défilé sera suivi par un rassemblement dans les jardins de la Préfecture.

- Les autres rendez-vous à La Réunion pour la journée des droits des femmes -

De nombreuses initiatives sont mises en place à La Réunion.

La ville de Saint-Denis lance ses actions à l'occasion de la Journée internationale des droits des Femmes pendant tout le mois de mars. Tout au long du mois, de nombreux rendez-vous seront proposés dans les différents quartiers de la ville : conférences thématiques, ateliers participatifs, spectacles, expositions et temps d’échanges.

Conférences, ateliers, spectacles, expositions... Le programme complet est à retrouver sur le site de la ville de Saint-Denis.

Au Port, l’Office municipal des sports (OMS) invite à une matinée placée sous le signe du sport, du partage et de la solidarité à l’occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Au programme : jeux collectifs (tennis-ballon/Fit Foot/Ultimate), activités fitness (Pilates, Yoga, Afro Beat Dance, Zumba, Body Combat).

À l’occasion du Mois des Droits des Femmes, la ville de Saint-Paul propose, jusqu’au 31 mars 2026, une programmation ouverte à toutes et à tous, aux petit·es et aux grand·es.

Jusqu'au 31 mars | Médiathèque Leconte de Lisle

Exposition "Destins de femmes"

Jusqu'au 31 mars | Longère Sudel-Fuma



Exposition collective "Art-Mayé", émotions et féminité

Jusqu'au 31 mars | Maison Serveaux

Exposition "Dentel O twa"

Dimanche 8 mars



Balade "Arts et histoire" Ô féminin | Départ : jardin de la liberté à 16h00Animations sportives | Centre Nautique et Salle d’Arts Martiaux de Vue BelleAteliers culturels et sportifs - Badminton Club de Saint-Paul | Gymnase Saint-Paul IV

Samedi 14 mars

Ateliers autour de l’égalité et de la reconnaissance des violences conjugales

Collectif Noustoutes974 | Médiathèque Leconte de Lisle

Samedi 28 mars



Spectacle "Forêt Fenoir" - Compagnie Tilawis | Médiathèque Leconte de Lisle

La ville de Saint-Paul fait découvrir l'exposition collective "Art-mayé" qui rassemble les œuvres de six artistes féminines à la longère Sudel Fuma.

- Encourager l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes -

L’égalité professionnelle et l’autonomie économique des femmes sont les conditions premières de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Pourtant, l'écart de rémunération médiane annuelle brute (fixe + variable) entre les femmes et les hommes cadres a même augmenté de 2.000 euros entre 2024 et 2025, atteignant 16%, soit 50.000 euros pour les premières contre 58.000 pour les seconds, selon l'étude publiée mardi par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec). À La Réunion, l’écart des salaires est de 7% entre les hommes et les femmes, alors qu’il est de 15% dans l’Hexagone, d’après les chiffres de l’Insee.

À profil équivalent, l'écart reste encore de 6,8%. De 2% en début de carrière, chez les moins de 35 ans, il augmente progressivement pour atteindre 12% après 55 ans, une situation qui n'a "que peu évolué ces dernières années", relève encore l'organisation.

Pour obtenir une augmentation, 44% des femmes considèrent qu'elles "doivent fournir plus d'efforts que les hommes", une opinion que ne partagent que 13% des hommes.

Pour les aider, la directive européenne sur la transparence salariale, que la France doit encore transposer, instaure un droit à connaître la rémunération des autres postes équivalents dans l'entreprise.

Mais 4 femmes sur 10 ne sentiraient pas à l'aide pour demander cette information à leur employeur, selon une précédente enquête de l'Apec, menée auprès de 2.000 cadres du secteur privé et publiée en décembre.

L'État mise lui sur plan interministériel "Toutes et Tous Egaux" 2023-2027 autour de ses quatre axes : l'égalité professionnelle, la culture de l'égalité, la santé des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes.

- L'histoire du 8 mars -

Le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée chaque année, marquant à la fois les avancées en matière d’égalité et les défis qui restent à relever.

Originaire des mobilisations du début du XXe siècle en Europe et aux États-Unis - où les femmes revendiquaient des droits essentiels tels que l’égalité, de meilleures conditions de travail et le droit de vote - cette journée a été officiellement reconnue par les Nations unies en 1977.

C'est en 1982, sous l'impulsion d’Yvette Roudy, ministre déléguée aux droits des femmes, que la France reconnaît le 8 mars comme Journée internationale des droits des femmes.

Elle incite ainsi chaque pays à déployer des initiatives visant à renforcer les droits des femmes et à affirmer son engagement pour l’égalité.

