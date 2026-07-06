Pétrels de Barau : l'extinction des lumières porte ses fruits à La Réunion

Chaque année, au moment de l'envol des jeunes pétrels vers l'océan, la pollution lumineuse constitue une menace majeure pour ces oiseaux marins endémiques de La Réunion. Grâce à une mobilisation croissante des collectivités, des entreprises et des habitants, la campagne des "extinctions" de cette année a permis de limiter les échouages, notamment dans le cirque de Cilaos, où les résultats sont encourageants. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

La protection du pétrel de Barau passe aussi par l'obscurité. Depuis 2009, les acteurs du territoire réunionnais se mobilisent chaque année pour réduire les éclairages artificiels durant la période d'envol des jeunes oiseaux vers l'océan.

Depuis 2020, cette campagne est intégrée au programme des "Jours de la Nuit", porté par le Parc national de La Réunion afin de préserver les environnements nocturnes et la biodiversité qui en dépend.

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"Pour conserver l'espèce et, plus largement, préserver la nuit et toute sa biodiversité, les actions déployées à l'échelle de l'île reposent sur une mobilisation collective impliquant de nombreux acteurs du territoire", souligne le Parc national dans son dossier de presse.

- Cilaos, un territoire situé dans le corridor d’envol -

Le cirque de Cilaos est situé sur l'un des principaux corridors d'envol des pétrels. En 2025, un premier diagnostic de l'éclairage a été réalisé afin d'identifier les sources lumineuses les plus problématiques et d'accompagner les gestionnaires dans la mise en place de solutions.

Alors qu'en avril 2024, près de 800 échouages de pétrels avaient été recensés à Cilaos dans des conditions météorologiques défavorables, le nombre d'oiseaux retrouvés au sol est tombé à une vingtaine en 2025, puis à une quarantaine en 2026.

"De nombreux acteurs publics et privés du territoire ont éteint leur éclairage extérieur, permettant de limiter très fortement les échouages", souligne le Parc national, qui parle d'un "bilan positif pour la seconde année consécutive à Cilaos".

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Cette année encore, la commune de Cilaos, la Civis, des hôtels, des restaurants, des particuliers et des acteurs du transport se sont engagés dans cette démarche, épaulés par des actions de sensibilisation menées auprès des habitants et des établissements scolaires.

- Une mobilisation qui s'étend à toute l'île -

Pour la première fois depuis son lancement, l'ensemble des cinq intercommunalités de La Réunion a participé à la campagne des "Extinctions 2026", ainsi que douze communes de l'île. La Cirest a notamment rejoint l'opération cette année.

Du côté des acteurs privés, plusieurs hôtels, comme le Vieux Cep à Cilaos ou le Palm à Petite-Île, ont réduit leurs éclairages, tout comme les trois centres commerciaux "Les Grands Centres" et les 18 magasins E.Leclerc de l'île.

Le Parc national salue cette mobilisation et appelle à aller encore plus loin. "Un nombre encore beaucoup trop important d'oiseaux a été retrouvé au sol en cette période d'envol et des efforts supplémentaires peuvent être mis en place afin de limiter le risque d'échouage en avril 2027", indique le Parc dans son communiqué.

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- Un oiseau emblématique toujours menacé -

Classé "en danger" sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le pétrel de Barau est un oiseau marin endémique de La Réunion dont la population est estimée à environ 30.000 couples.

Chaque année, les jeunes pétrels quittent leurs nids situés dans les hauteurs du Grand Bénare, du Piton des Neiges ou du Gros Morne pour rejoindre l'océan. Ils s'orientent grâce à la lumière de la lune et des étoiles mais peuvent être désorientés par les éclairages urbains, qu'ils confondent avec les reflets de la mer, provoquant leur échouage.

Au-delà du seul pétrel de Barau, la réduction de la pollution lumineuse contribue également à la préservation de nombreuses autres espèces nocturnes et permet de lutter contre le gaspillage énergétique, tout en limitant les effets de la lumière artificielle sur la santé humaine. Une raison supplémentaire, selon le Parc national, de poursuivre et d'amplifier cette mobilisation collective en faveur de la nuit et du vivant.

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