Défilé, concerts, feux d'artifices... : un programme riche en festivités pour la fête nationale

S'il y a bien un événement à ne pas manquer, c'est la fête nationale. Festive et fédératrice, elle propose, sur toute La Réunion, des animations gratuites : défilé militaire, programme culturel, concert et surtout feu d'artifice à couper le souffle. Voici les événements de ce mardi 14 juillet 2026 (Photo www.imazpress.com)

• Saint-Denis

Ce mardi 14 juillet 2026, La Réunion et la ville de Saint-Denis célèbreront la fête nationale. À cette occasion, la municipalité prévoit des festivités hautes en couleurs, qui débuteront par le traditionnel défilé des troupes engagées sur terre, dans les airs et en mer.

Cette édition du défilé sera placée sous le thème des 400 ans de la Marine nationale, mettant à l’honneur quatre siècles d’histoire, d’engagement et de service au profit de la Nation. Au total, près de 500 militaires participeront aux célébrations.

Entre 50.000 et 60.000 personnes sont attendues tout au long de la journée sur le Barachois. Comme chaque année, un pique-nique réunira les associations de quartiers et d'éducation populaire.

À partir de 17 h 30, deux scènes accueilleront une programmation 100 % réunionnaise. À 20 heures, le traditionnel feu d'artifice illuminera le front de mer pendant une trentaine de minutes. Cette édition sera placée sous le thème des musiques de films, en écho au fil conducteur de cette fête : "Les racines et les ailes".

Pour faciliter les déplacements, des navettes gratuites seront mises en place entre les parkings relais et le Barachois jusqu'à 1 heure du matin. Quatre parkings du centre-ville seront également accessibles gratuitement dès 7 heures.

• Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre donne rendez-vous pour célébrer la Fête Nationale dans une ambiance festive et conviviale le 14 juillet 2026.

Au programme : défilé militaire et associatif sur le Boulevard Hubert Delisle, plateau musical, atelier Municipal de Musique de Saint-Pierre et Kervelli et surtout le grand feu d'artifice qui illuminera le ciel de la Capitale du Sud.

• Saint-Paul

Les Fêtes de Juillet se poursuivent à Saint-Paul avec, parmi les temps forts, le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet, tiré à 20 heures sur le front de mer avant le grand bal populaire.

• Le Tampon

À l’occasion de la Fête nationale, la ville du Tampon invite la population à partager une grande journée de célébration, de mémoire et de convivialité, le mardi 14 juillet.

La journée débutera à 10h00 avec le traditionnel défilé républicain, dans les rues Jules Bertaut et Hubert Delisle. De 16h45 à 21h45, le parvis de la mairie accueillera une série de concerts mettant à l’honneur des artistes péi.

À 20h00, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel du Tampon depuis le parvis de la mairie.

• Saint-Leu

Le maire de Saint-Leu, Karim Juhoor et le Conseil municipal invitent chaleureusement les Saint-Leusiens et le grand public à célébrer la Fête Nationale le mardi 14 juillet 2026.

La journée débutera sous le signe du souvenir et du recueillement avant de laisser place, en fin d'après-midi, à une ambiance résolument festive et conviviale à partager en famille ou entre amis.

Le programme de la journée du 14 juillet 2026 :

- 09h00 – Commémoration officielle & dépôt de gerbes au monument aux morts : un moment solennel pour honorer la mémoire de la Nation.

- 18h00 – Ambiance DJ : le son monte ! sur le port de Saint-Leu

Ouverture de la soirée avec une ambiance assurée par un DJ pour lancer les festivités.

- 19h00 – Le grand feu d'artifice sur le port de Saint-Leu

Un moment fort de la soirée : le ciel saint-leusien s'illuminera pour le traditionnel et tant attendu spectacle pyrotechnique

- 20h00 – Le bal populaire sur le Parvis de l’Hôtel de Ville

Pour clôturer cette journée en beauté, place à la danse et à la fête avec le grand bal populaire.

• La Possession

À l’occasion de la cérémonie officielle de la Fête Nationale, la ville de La Possession invite à assister au dépôt de gerbe qui aura lieu ce mardi 14 juillet à 11h00, place Jean XXIII, au Monument aux morts.

En présence de M. le Maire Erick Fontaine, des élus du Conseil municipal, de M. Stéphane Fouassin, Sénateur de La Réunion, de Karine Lebon, députée de La Réunion, les représentants des anciens combattants et les forces de l'ordre.

• Saint-Joseph

La Ville de Saint-Joseph vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet 2026 pour célébrer ensemble la Fête Nationale. Cette journée républicaine sera placée sous le signe de la citoyenneté, du devoir de mémoire, du partage et du vivre-ensemble.

Centre-Ville

9h30 – Dépôt de gerbes au Monument aux Morts



10h00 – Défilé

Un temps fort de la cérémonie, célébrant les valeurs de la République.

Halle de la place François Mitterrand

11h30 – Discours officiels

Allocution des autorités à l’occasion de cette journée commémorative.

11h45 – Vin d’honneur

Un moment de convivialité et de partage.

Caverne des Hirondelles

19h30 – Grand feu d’artifice

Un spectacle pyrotechnique viendra illuminer le ciel de Saint-Joseph pour clôturer en beauté les célébrations officielles.

20h15 – Concert de Frédéric Joron

La soirée se poursuivra en musique avec un concert festif de Frédéric Joron, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

• L'Étang-Salé

La ville de l'Étang-Salé vous invite à célébrer le 14 juillet lors d'une soirée festive. Rejoignez-nous pour danser, chanter, bouger et vibrer avec les spectacles et groupes programmés.

La soirée sera clôturée à 21h par un superbe feu d'artifice.

On vous donne rendez-vous à partir de 18h le 14 juillet au stade du Centenaire :

- 18h00 : Sky Dance Krew

- 18h15 : Show DJ Noah

- 18h30 : Tend'M

- 19h15 : McBoX

- 20h15 : Johny Guichard

- 21h00 : Feu d'artifice Voir moins

• Saint-Benoît

À l'occasion de la Fête nationale, Secteur 410 vous donne rendez-vous le mardi 14 juillet sur l'esplanade du front de mer pour une soirée festive.

• Les Avirons

La Ville des Avirons vous invite à célébrer la Fête Nationale :

- 10h00 – Cérémonie commémorative sur le parvis de la mairie.

- 19h00 – Grand feu d’artifice au Complexe Sportif des Avirons.

• Sainte-Suzanne

À l'occasion de la Fête nationale, la Ville vous invite à participer à la cérémonie officielle du 14 juillet, un moment de recueillement, de mémoire et de célébration des valeurs de la République.

À partir de 10h00

Départ du défilé à l'Hôtel de Ville

La cérémonie se poursuivra par le dépôt de gerbes au Monument aux Morts, suivi du discours du maire de Sainte-Suzanne.

• Petite-Île

Début de la cérémonie patriotique à partir de 9h30 suivi du grand défilé du 14 juillet avec les associations de Petite-Île et les voitures "lontan" !